Chiara Ferragni, l’anello in regalo: ecco da chi

Spunta un nuovo anello al dito di Chiara Ferragni, nel pieno della crisi, vera o presunta, con il marito Fedez, dopo quanto accaduto a Sanremo

Un nuovo gioiello brilla al dito dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Chi glielo ha regalato? E come mai proprio ora che sembra essere nel pieno di una crisi con il marito Fedez dopo i fatti di Sanremo? Proviamo a scoprirlo assieme.

Come ormai si legge ovunque, durante la kermesse musicale appena conclusa è scoppiato un litigio dietro le quinte tra l’influencer e il cantante. Motivo della discordia, il “limone” di Fedez con il cantante Rosa Chemical che durante la sua esibizione ha coinvolto il ragazzo. Questo sembra aver molto infastidito la Ferragni che, co-conduttrice, sarebbe stata messa in ombra nella sua serata. E una volta dietro le quinte avrebbe ripreso il marito.

Da quel momento i due non sono più apparsi assieme sui social, segno che forse c’è qualcosa che non va nella coppia, altrimenti sempre molto attiva. Ma c’è chi non crede in questa crisi, e pensa si tratti solo di una trovata per far parlare di sé. In effetti durante il confronto tra marito e moglie, ripreso da qualche telecamera, la Ferragni non sembrava molto arrabbiata. E si vede alle sue spalle Federico Taddia, l’autore presente al battibecco, ridere mentre riprende la scena.

In seguito l’uomo ha spiegato: “Ridevo perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo perché Chiara, che può piacere o meno, è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta in un momento complesso fregando ogni altro istinto”.

Il nuovo anello di Chiara Ferragni

Al momento quindi non sappiamo se la crisi sia vera, se sia rientrata o ancora in corso. Quello che sappiamo è che al dito di Chiara Ferragni è apparso un nuovo anello mai visto prima, che la ragazza ha mostrato sul suo profilo.

Si tratta di un particolare gioiello raffigurante due angeli, un maschio e una femmina, che rappresentato i figli della donna, Leone e Vittoria. Creato dal brand Merù Gioielli, sarebbe un dono di mamma Marina e delle sorelle Francesca e Valentina. E nel frattempo c’è chi vede nel suo gesto un messaggio proprio a chi parla di crisi.

Nei commenti infatti si legge: “La Ferragni che con la scusa di fare vedere le unghie manda messaggi e asfalta tutti quelli che fanno video o scrivono titoli ” la Ferragni non porta più la fede, sono pronte le carte del divorzio” bravissima senza parlare asfalta tutti”. Sarà davvero così?