Regola delle 72 ore: il segreto infallibile per risparmiare secondo il neurologo | Non cascare più nel solito errore, hai già perso un fiume di soldi

Si può risparmiare seguendo una semplicissima regola: quella delle 72 ore. In questo modo riuscirai a mettere da parte tanti soldi.

Siamo nel pieno di un’epoca dove da un lato i media ci spingono al consumismo, e dall’altro siamo decisamente in cerca di modi per risparmiare.

Basta fare un giro sui social per scoprire che lo scopo nella vita di tantissime persone è ostentare. Viaggi, abiti e accessori di marca e costosissimi, cene e pranzi nei migliori ristoranti stellati dove solo sederti costa centinaia di euro.

Senza approfondire l’argomento, ricordando solo che spesso e volentieri si tratta, come è stato più volte svelato, di falsi, non tutti hanno la fortuna di poter fare una vita simile (vogliamo dire anche a tratti fatua?). E che la maggior parte della gente in realtà vive di un semplice stipendio.

Ecco perché cerca il modo per non spenderlo troppo, quello stipendio. Un modo per risparmiare, mettere da parte qualcosa per i momenti di bisogno o perché no, per togliersi uno sfizio ogni tanto. Ti sveliamo la regola delle 72 ore che ti consentirà di risparmiare molti soldi.

La regola delle 72 ore: come risparmiare

Oggi esiste una dipendenza chiamata “shopping compulsivo”. In realtà non è così recente ma è stata descritta dallo psichiatra Emil Kraepelin già nel 1915. Il perché venga considerata una vera e propria dipendenza è presto detto. Alcuni psichiatri sostengono che dipenda da una disfunzione nella produzione di dopamina e serotonina. La prima è un neurotrasmettitore che si attiva quando proviamo gratificazione, e siccome fa stare bene, si cerca di attivarlo con gli stessi gesti e comportamenti. Come si fa con la droga, ad esempio.

La serotonina invece è detta ormone della felicità. Entrambi quindi, quando non funzionano a dovere, secondo gli esperti porterebbero alla situazione descritta. Il soggetto insomma sa che se compra qualcosa si sentirà meglio, non importa cosa. E non ne può fare a meno. Ecco che entra in gioco la regola delle 72 ore.

In cosa consiste

La regola delle 72 ore sebbene sembri molto semplice in realtà potrebbe essere molto difficoltosa da attuare, soprattutto nei soggetti sopra descritti. Combattere una dipendenza non è mai facile, e spesso la sola forza di volontà non basta. Ma senza volerci addentrare nei meandri della psiche, vogliamo rivolgerci a chi cerca un modo semplice per risparmiare: attendi 72 ore prima di fare un acquisto. Quante volte ti è capitato di fare un giro in un qualunque sito di shopping online e mettere nel carrello decine di oggetti per poi accorgerti al pagamento di aver speso una fortuna.

Il più delle volte la maggior parte di quegli oggetti nemmeno ti servono. Se tu avessi atteso 72 ore prima di concludere il pagamento, ne avresti eliminati più della metà. Provaci la prossima volta e vedrai che risparmio.