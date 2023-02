GfVip, enorme violazione: stavolta sono guai seri

I vipponi nella casa del Grande Fratello Vip infrangono nuovamente il regolamento, questa volta in maniera lampante. Ci saranno provvedimenti?

Al Grande Fratello Vip non si seguono le regole. In questa lunga, lunghissima edizione, i vipponi sembrano essere refrattari ad ogni tipo di norma, regolamento e critica. Per questo sono stati ripresi più volte, e in seguito ad alcuni comportamenti davvero esagerati vi sono state anche delle espulsioni.

Tra atti di bullismo, bestemmie, parolacce, accuse di violenza e persino superstizione nei confronti gli uni degli altri, il cast quest’anno pare non riuscire a porsi nessun limite, totalmente indisciplinato e a tratti fuori controllo. Alfonso Signorini ci prova a mettere in riga gli inquilini del loft di Cinecittà, ma con scarsi risultati.

E anche quando vengono presi provvedimenti ufficiali, i vipponi non si fanno nessun problema a violare le norme. Come accaduto dopo l’ultima puntata andata in onda lunedì 20 febbraio. Vediamo cosa è accaduto.

Il provvedimento disciplinare

Durante l’ultima diretta un serio Alfonso Signorini ha redarguito gli abitanti della casa del Grande Fratello Vip: “Siete lì per divertirvi e divertire il pubblico. Si diverte secondo voi a vedere questa scene? Io cambio canale. A volte io lo faccio, siete un pessimo esempio” riferendosi alle continue discussioni condite da cattive parole che avvengono quasi quotidianamente. E ha quindi dichiarato: “Il Grande Fratello ha preso una decisione molto dura. […] Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammesse, le immagini che abbiamo visto non rispettano lo spirito di questo programma: provocazioni, scatti d’ira e atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni, il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane, il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Compreso il budget del vino“.

Quest’ultimo particolare è stato sottolineato in quanto sembra ci siano alcuni personaggi che bevono troppo, come Oriana Marzoli che, a detta di Signorini, in preda ai fumi dell’alcol esagererebbe nei suoi comportamenti. Ma servirà a qualcosa questa punizione?

La violazione delle norme al GFVip

Avranno capito l’antifona i concorrenti? A quanto pare no, poiché già dopo la puntata ci sono state delle violazioni. Giaele De Donà infatti si è recata nel van dove era stata nascosta una bottiglia di vino, e se ne è servita un bicchiere. Sui social si chiede a gran voce l’eliminazione totale degli alcolici, che non sarebbero indispensabili quanto il cibo.

Cosa succederà durante la prossima puntata? Saranno presi provvedimenti ancora più pesanti, visto il comportamento totalmente indifferente dei vipponi? Non ci resta che aspettare.