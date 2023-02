Amici, spunta la nipote di Alessandra Celentano: l’abbiamo vista tra quei banchi | Ecco chi è

Ad Amici di Maria De Filippi si nasconde tra i banchi la nipote della maestra Alessandra Celentano. Di chi si tratta?

Alessandra Celentano è da anni una delle insegnanti più temute nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Da circa un ventennio siede alla cattedra nei panni di maestra di danza, e con i suoi modi un po’ burberi e a volti bruschi risulta essere la più severa mai passata dalla scuola.

Spesso si scontra anche con i suoi colleghi, ed ha confessato a Sorrisi e Canzoni di averlo fatto anche con la padrona di casa Maria De Filippi: “Abbiamo litigato una sola volta. Non ricordo neanche perché ci fosse quella situazione di tensione, quando si lavora ci sono divergenze o incomprensioni, però io sono per i chiarimenti. Se c’è stima reciproca sai che si può sbagliare, l’importante è farlo in buona fede. C’è stato un solo episodio”.

La severità con i ragazzi

Come detto, Alessandra Celentano è notoriamente l’insegnante più severa, e riguardo a ciò nella suddetta intervista ha ammesso riferita agli alunni: “I miei compiti non solo servono a loro per imparare a crescere, ma anche a me per capire dove possono arrivare. C’è un’evoluzione di pretese e di durezza” e aggiunge che col passare del tempo diventa ancora più severa.

Questo perché “Più si va avanti, più si pretende, è sempre lo stesso processo ogni anno. C’è anche da dire che non mi comporto allo stesso modo di fronte a tutti i ragazzi. Non per simpatie o antipatie, ma se un allievo si impegna sempre e una volta sbaglia, lascio correre”.

Come lascerà correre sugli errori della sua nipote, che siede tra i banchi nell’edizione in corso del talent. La questione è venuta fuori qualche giorno fa, durante il daytime del 21 febbraio. I telespettatori hanno visto una trafelata Alessandra Celentano arrivata nella scuola di sera dopo essere stata chiamata per un allarme tra i ragazzi.

La nipote di Alessandra Celentano

Qui scopre che Isobel si è chiusa a chiave in sala relax e si rifiuta di uscire e di parlare con chicchessia. Ha chiesto espressamente di lei. Bussa e ottiene come risposta pianti e parole sconnesse della ragazza che ad un certo punto le chiede: “Da bambina è già successo, mia nonna mi aspettava fuori dalla porta tutta la notte. Tu sei come mia nonna, posso chiamarti nonna?”

L’insegnante preoccupata risponde accomodante: “Sì, chiamami nonna. Per favore apri la porta, è normale, succede”. E dopo l’arrivo di un pompiere che apre la porta, scopre che si tratta solo di uno scherzo di Carnevale. Era tutto finto, anche il pompiere ovviamente. Per fortuna Alessandra Celentano l’ha presa bene.