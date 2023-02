Silvia Toffanin, l’outfit fa sognare: bellezza assoluta

Silvia Toffanin ha un grandissimo gusto in fatto di vestiti e soprattutto un fisico che le permette di indossare qualsiasi cosa. Bella, alta e fine, ha fatto impazzire tutti quanti con questo outfit. Ecco cos’ha indossato durante una delle ultime puntate di Verissimo.

La carriera di Silvia Toffanin nel mondo dello spettacolo inizia davvero molto presto quando lei ha solo diciotto anni.

Infatti, la ragazza partecipa a Miss Italia nel 1997. In seguito, Gerry Scotti le dà la possibilità di lavorare come letterina. Tuttavia, inizia presto a lavorare anche come conduttrice in diversi programmi Mediaset.

Tuttavia, il grande successo e la popolarità presso il pubblico del piccolo schermo arrivano a partire dal 2006 con il programma Verissimo.

Infatti, questa diventa una delle trasmissioni di punta della rete private e nonostante i tanti anni di messa in onda non dà segni di stanchezza. Dal 2001 è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi.

L’outfit meraviglioso di Silvia Toffanin che fa sognare tutti

Silvia Toffanin mostra in ogni stagione televisiva di Verissimo sempre un look impeccabile e curato nei minimi particolari. Infatti, riesce a rinnovarsi costantemente senza mai perdere l’eleganza che la contraddistingue. Complice anche un’altezza importante e una bellezza natura, ogni colore ne esalta l’incarnato e le valorizza i lineamenti. Solitamente ha uno stilista che la aiuta a scegliere gli abiti in modo da non sbagliare mai nessun abbinamento.

Quest’anno è tornato un trend molto importante su tutte la passerelle di moda, ovvero il white. Pantaloni bianchi di taglio sartoriale sono una tendenza di questa primavera 2023. Grazie alla loro semplicità ed eleganza risultano estremamente versatili e possono essere abbinati con tantissime combinazioni. Infatti, questi non sono bellissimi con i colori pastello ma possono andare bene anche con delle tinte più accese. Anche sui social network si vedono spessissimo le celebrità che sfoggiano questi look molto semplici e femminili. Anche Silvia Toffanin ha deciso di farsi vedere con questo meraviglioso pantalone total white durante la trasmissione Verissimo.

Elegante e raffinata, è piaciuta moltissimo a tutti i fashion addicted. Nella scorsa puntata il pantalone bianco dal taglio maschile era firmato Armani. Completava il look una bellissima camicia coperta da strass della stilista Beatrice B e non è finità qua. A studiare lo stile della conduttrice è stata Susanna Ausoni, famosa stylist tv che ha scelto per Silvia Toffanin delle décolletées nude firmate Le Silla e come gioielli solamente degli orecchini firmati Paola Grande Gioielli, a dimostrazione che spesso less is more.