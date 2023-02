Carlo Conti, ormai è deciso: “Non torno”

Carlo Conti ha confessato di non voler mai più tornare in televisione; quel che è fatto, è fatto. Le sue parole

Carlo Conti ha confessato a sorpresa di non voler più tornare in televisione. Il popolare conduttore ha preso la sua decisione.

Attualmente è impegnato con due serate di una nuova versione del format Tale e Quale; il 18 e il 25 febbraio va in onda infatti Tale e Quale Sanremo. Qui i concorrenti si esibiscono portando i brani più famosi cantati sul palco del Festival nel corso degli anni.

E con Sanremo Conti ha un legame speciale, dopo esserne stato conduttore e direttore artistico per tre anni consecutivi, ovvero dal 2015 al 2017. Della kermesse ha un bel ricordo, ha raccontato a Fanpage, poiché nello stesso periodo cade il compleanno di suo figlio, Matteo.

Il ricordo di Carlo Conti

Carlo Conti ha quindi ammesso: “Per questo motivo ho un ricordo bellissimo di Sanremo, i suoi primi tre anni di vita li ho festeggiati a Sanremo. Il mio ricordo è più familiare che professionale. Quest’anno invece farà una festa con i suoi amici di scuola, senza personaggi famosi”.

Ha poi ricordato la sua esperienza: “Il momento più bello è quando fai sentire le canzoni che hai scelto ai telespettatori. Se parlate con Amadeus sarà la stessa cosa, abbiamo la stessa matrice perché siamo partiti dalla radio. Nel tempo abbiamo capito che non ci deve essere una ‘canzone per Sanremo’, ma quella che possa funzionare nel tempo”.

Da quattro anni infatti a condurre il Festival di Sanremo c’è Amadeus, che è stato confermato anche per il 2024. Cosa pensa Carlo Conti dell’edizione appena conclusa lo ha spiegato ospite a Milano ad una serata di beneficenza a favore dell’Ukraina presso l’hotel Gallia. Ha ammesso, come riporta Golssip: “Non l’ho visto, approfitto di quella settimana per andare in vacanza, visto che non vado in onda. L’ho visto a pezzi e bocconi, ma è stato anche questo un bel festival“.

E su un possibile ritorno sul palco dell’Ariston dichiara: “Con Amadeus scherziamo, io ho fatto Triplete a Sanremo, lui interista ha fatto il Quadriplete. Voglio riprendermi l’Ariston? No, no. Ho già dato”. Nessun ritorno quindi? Sembra proprio di no; anche in precedenza aveva infatti detto: “Ho fatto un triplete di seguito, nella mia vita non ho mai cercato niente. Se tornerà bene, ma non lo cercherò. Posso dire di aver già dato a Sanremo”. In pratica Carlo Conti ha lasciato una porta aperta.