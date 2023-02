“Sei uno st***o”: Sonia Bruganelli lo accusa in diretta

Sonia Bruganelli non le manda a dire e prende a cattive parole un noto personaggio in diretta. Di cosa si è macchiato il povero malcapitato?

Sonia Bruganelli è l’irriverente opinionista del Grande Fratello Vip da due edizioni. Quest’anno è affiancata da Orietta Berti, che in studio le fa un po’ da contraltare. Nella scorsa edizione invece è stata in compagnia di Adriana Volpe con la quale sono scoccate spesso scintille, un po’ per scherzo, un po’ sul serio.

Il carattere di Sonia infatti non è molto facile; senza peli sulla lingua, arguta ed intelligente, non ha paura di esprimere il suo pensiero che spesso le attira anche diverse antipatie, ma a lei piace fare la parte della “cattiva”.

Anche sui social la moglie di Paolo Bonolis viene attaccata e criticata per i suoi post nei quali la accusano di mostrare e ostentare la sua ricchezza e bella vita. E lei ribatte senza farsi minimamente toccare dalle parole degli haters. Ad esempio per quanto riguarda le critiche ai viaggi sul suo aereo privato, alle quali ha risposto giustamente “Cosa ve ne frega, non me lo paga lo Stato, non lo uso a spese dei cittadini, ci porto i miei amici. Cosa ve ne frega a voi?”

Sonia Bruganelli opinionista

Anche dallo studio del Grande Fratello Vip sono scaturite alcune polemiche. In una delle puntate Sonia Bruganelli si è presentata con una piccolissima borsa che sembrava quasi un giocattolo. Subito è stata raggiunta da Alfonso Signorini che l’ha apostrofata: “Non so se Pollacci può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio. Una minibag di Hermes, lo diciamo. Come hai fatto ad averla? Sai che ci vogliono due anni di prenotazione per averla. Sembra la borsetta delle bambole”.

La donna ha risposto senza problemi: “Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”. In effetti deve essere stato un duro colpo, la borsetta è un vero oggetto del desiderio, una Kelly di appena 20 centimetri verde scuro e dalla forma trapezoidale e un costo di circa 40mila euro, nonché una lunga lista d’attesa.

L’accusa in diretta

Proprio con Alfonso Signorini il rapporto di Sonia Bruganelli è di amicizia e confidenza, tanto che lunedì 20 febbraio durate la diretta il presentatore le ha fatto uno scherzetto. È il compleanno di Sonia, e il conduttore vuole festeggiarlo in studio. Fa quindi entrare una torta con una candelina a forma di numero 50.

La reazione dell’opinionista non si fa attendere: “Ma sei uno str***o!” lo apostrofa ridendo. Gli anni compiuti sono infatti 49. Ma chi li conta.