Michelle Hunziker, il gesto d’amore verso Eros: parole colme di gioia

La conduttrice italo-svizzera sorprende ancora una volta i telespettatori riservando al suo ex marito parole dolci e passionali.

Sono passati diversi anni ormai dalla separazione di Michelle Hunziker da Eros Ramazzotti. Considerate come una delle coppie italiane più attraenti e affascinanti di sempre, la lo storia è ufficialmente volta al termine nel 2009, dopo oltre un decennio insieme.

I due infatti sono convolati a nozze nel 1998, dopo tre anni di frequentazione. Un vero e proprio colpo di fulmine tra la conduttrice e il cantante romano, che circa un anno dopo il loro primo incontro hanno accolto la lor unica figlia Aurora Ramazzotti. Quest’ultima inoltre li renderà presto nonni.

Alcune settimane fa la ventiseienne ha annunciato di aspettare il suo primo figlio con il compagno Goffredo, con il quale sta dal 2017. La nascita del piccolo è prevista per marzo, quindi non manca molto e i nonni sicuramente saranno già in forte trepidazione.

Tra alti e bassi la storia d’amore di Michelle ed Eros sembrava andare a gonfie vele, almeno fino a quando a gran sorpresa i due non hanno annunciato la separazione, che ha scioccato i fan della coppia.

Il gesto di Michelle

Nonostante l’iniziale ostilità successiva al divorzio, ora i due vanno d’amore e d’accordo, anche per il bene della loro unica figlia. Questo è stato confermato nuovamente dalla stessa Michelle durante l’intervista a Verissimo, condotto come sempre dall’inimitabile Silvia Toffanin.

La Hunziker ha ribadito il grande affetto che prova per il suo primo marito, al quale ora è fortemente legata. Nel corso degli anni entrambi sono andati avanti con le loro vite. Nel 2014 Eros si è sposato con Marica Pellegrinelli, con la quale ha avuto due figli, Raffaella e Gabrio. Il matrimonio però è terminato nel 2019. Sempre nel 2014 anche la conduttrice italo-svizzera è convolata nuovamente a nozze, ma stavolta il fortunato è stato l’imprenditore Tomaso Trussardi. La coppia ha dato alla luce due bimbe, Sole, di 9 anni, e Celeste, nata nel 2015. Per loro però non c’è stato il lieto fine, ufficializzando la separazione lo scorso anno.

Durante l’intervista a Verissimo Michelle ha confermato che tra lei ed Eros c’è una grande rapporto di amicizia, nonostante abbiano vissuto un periodo difficile dopo la fine della loro storia. Come lei stessa ha dichiarato: “Guai a chi me lo tocca. Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell’anima”. Diversa invece la situazione con Trussardi, con il quale non scorre buon sangue, anche se la Hunziker spera che un giorno riuscirà ad instaurare con lui lo stesso rapporto che c’è tra lei ed Eros.