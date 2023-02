Fedez e Chiara Ferragni in crisi: succede tutto così in fretta

Fedez e Chiara Ferragni: la coppia è agli sgoccioli? Ecco le rivelazioni da dietro le quinte di Sanremo, l’insider svela la verità.

Dopo un esordio in pompa magna sul palco di Sanremo, Chiara Ferragni ha continuato a strabiliare il pubblico della kermesse con outfit sempre più provocatori, riconfermando il suo status di icona di stile mondiale.

La bionda moglie di Fedez ha inoltre riversato la sua esperienza di vita nelle orecchie degli spettatori, rivolgendo un’accorata missiva alla sé stessa del passato, e insistendo sull’importanza della fiducia e dell’accettazione.

Lo sfoggio di mise stravaganti, però, è passato in secondo piano rispetto alla sfuriata nel backstage di Sanremo durante la serata conclusiva della rassegna.

Il bacio alla francese, scambiato dal marito Fedez con l’audace performer Rosa Chemical, ha indispettito la facoltosa influencer, e gettato le basi per una presunta crisi coniugale. Un insider del Festival presente alla scena ha recentemente scelto di condividere con il pubblico i dettagli dell’inflazionata lite.

Fedez e Chiara Ferragni ai ferri corti dopo il siparietto sul palco di Sanremo: il racconto

Sono ormai virali in rete le immagini del bisticcio tra l’imprenditrice digitale ed il rapper consorte. Chiara Ferragni non ha decisamente gradito il triviale scambio di effusioni tra il partner e Rosa Chemical, e ha immediatamente strigliato il contrito Fedez.

Sospinta da Amadeus dietro alle quinte del programma, la coppia ha continuato a battibeccare al riparo dalle telecamere, ma l’autore di Sanremo Federico Taddia ha assistito alle scena, e riportato in seguito le sue impressioni su Instagram. Il professionista televisivo ha dichiarato: “Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez.“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Taddia (@fede.taddia)

Il silenzio sui social di Fedez

Se inizialmente il rapper aveva dedicato messaggi di stima e incoraggiamento alla moglie sui social, le interazioni tra i due si sono decisamente raffreddate.

Fedez ha infatti rivolto una breve missiva agli artisti che hanno partecipato alla kermesse, ma senza taggare l’onnipresente moglie. “Che l’amore trionfi sempre e comunque“, ha esordito. “Sono veramente felice per voi, godetevi questo momento di gloria“. Di Chiara Ferragni, però, nessuna menzione, e nessun selfie di coppia dopo la chiacchierata lite.