Albano e il duro sfogo in diretta televisiva: “Non ce l’ha fatta…”

Il cantante Albano ha deciso di dire la sua in diretta televisiva lasciano il pubblico senza parole: ecco cosa avrebbe detto

Uno dei cantanti che rappresenta il massimo vertice della canzone italiana per eccellenza è lui, Albano Carrisi. Durante il Festival di Sanremo, ha emozionato il pubblico con la sua partecipazione insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, puntando a ricordare quanto la kermesse canora abbia un valore inestimabile in Italia e nel mondo. Albano, però, ha espresso la sua opinione circa alcuni episodi avvenuti al Festival proprio in diretta televisiva, durante una sua ospitata.

Il cantante originario di Cellino San Marco, ha partecipato ben quindici volte al Festival di Sanremo. La prima volta in assoluto è avvenuta nel 1968 con il brano “La Siepe”, mentre l’ultima nel 2017 con “Di rose e di spine”. In questa ultima edizione, invece, è stato un ospite ben gradito dal pubblico insieme ai suoi due più cari amici creando un medley eccezionale.

Quel momento è stato particolarmente emozionante sia per il pubblico che per il direttore artistico e conduttore Amadeus che ha commentato: “Vedervi tutti e tre insieme è bellissimo”. Dopo il Festival, Albano ha deciso di parlare della sua performance e di quanto accaduto nel corso delle serate, in diversi programmi tv in qualità di ospite, rilasciando delle dichiarazioni davvero inaspettate che lasciano tutti senza parole.

Albano e la confessione inaspettata in diretta televisiva

Il cantante Albano Carrisi è stato ospite del programma di Alberto Matano, La vita in diretta. Egli ha parlato a lungo del Festival di Sanremo 2023, terminata qualche giorno fa. Il conduttore ha chiesto esplicitamente ad Albano come è cambiato il Festival dagli anni precedenti vissuti dallo stesso ad oggi e, Carrisi ha risposto in maniera pungente affermando: “La butto sul ridere… mai nessuno aveva rovinato dei fiori su quel palco: ecco la differenza”.

Albano ha espresso la sua opinione alludendo all’episodio di Blanco avvenuto nella prima serata della kermesse; il giovane, non sentendo la musica in cuffia abbia deciso di distruggere centinaia di rose rosse poste lì per la sua esibizione.

Il cantante ha dichiarato senza mezzi termini: “Forse Blanco vede sempre i video delle nuove canzoni, con questa voglia di distruzione, o si distruggono le macchine, o ci sono case che saltano in aria” -aggiungendo- “A mio avviso Blanco ha voluto fare tutto quello che si vede nei video delle canzoni, ma ha sbagliato luogo, ha sbagliato zona e ha perso un’occasione per fare il cantante. […] Ha tentato di rompere la sacralità ma non ce l’ha fatta”.

Albano ha proseguito in diretta televisiva con uno sfogo senza mezzi termini: “Non si tocca Sanremo! Sai che negli anni Settanta avevano addirittura tolto le telecamere, trasmettendolo solo via radio?”. Egli ha spiegato che tante manifestazioni canore in tutto il mondo sono nate grazie al nostro Festival.