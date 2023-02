Carlo Conti, l’addio arriva così: purtroppo non lo vedremo più lì

Il presentatore toscano ha deciso di non farlo più: queste le sue recenti dichiarazioni. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Fino a quale giorno fa Carlo Conti era alle prese con Tali e quali, la celebre trasmissione targata Rai Uno e giunta alla terza edizione. Qui si sfidano delle persone amatoriali impegnate ad interpretare una canzone di un noto artista, italiano o internazionale. Il giudizio poi viene dato dalla giuria formata sa Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.

Il programma è uno spin off di Tale e quale show la versione in cui si sfidano invece i vip. La dodicesima edizione si è conclusa diverse settimane fa, ma grazie al suo successo molto probabilmente la trasmissione verrà riconfermata per una tredicesima edizione.

L’addio di Carlo Conti

Anche in passato il presentatore è stato alla guida di programmi di successo. Basti pensare all’Eredità, che ha lasciato definitivamente nel 2014, quando ha lasciato le redini dello show a Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 all’età di 60 anni.

Nel 2015 invece conduce il Festival di Sanremo affiancato da Emma Marrone, Arisa e Rocio Munoz Morales. Un’edizione poi vinta dal Volo, il trio di tenori scoperto da Antonella Clerici nel programma Ti lascio una canzone. Grazie al successo ottenuto nel corso della sua prima edizione da conduttore, Conti viene poi riconfermato per le successive due edizioni, vinte rispettivamente dagli Stadio con Un giorno mi dirai, e da Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma, brano poi presentato anche all’Eurovision Song Contest, dove l’artista si è posizionato al sesto posto.

Carlo Conti ha più volte riferito durante le intervista rilasciate in questi anni che il suo ricordo di Sanremo è stato più familiare che professionale. Infatti il Festival ha sempre coinciso con il compleanno del figlio. Lo stesso conduttore ha dichiarato inoltre che ha sempre vissuto l’esperienza di Sanremo in modo leggero, non preoccupandosi troppo degli ascolti o di altri problematiche che potevano verificarsi sul palco dell’Ariston.

Ha comunque sottolineato di essere stato contento di avere avuto il privilegio di scegliere le canzoni che sarebbero state presentate al Festival. Per individuare le canzoni giuste si è sempre basato su ciò che potesse piacere al pubblico e al tempo stesso fosse ascoltabile alla radio.

Per lui però, come dichiarato dallo stesso Carlo, tre anni di conduzione sono stati più che sufficienti. In un’intervista ha dichiarato che non ha alcun desiderio di ripetere questa esperienza, a meno che ovviamente non gli venga nuovamente riproposta. Ma per il momento si tiene occupato con i suoi programmi di punta, che stanno riscuotendo un enorme successo.