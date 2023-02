Elodie, la temperatura arriva alle stelle: il ballo è da pazzi

Elodie sconvolge i fan con un balletto sensuale in compagnia dell’attraente collega: il video manda la rete in visibilio.

Reduce dalla kermesse di Sanremo, la cantante capitolina Elodie ha raccolto ampi consensi tra il pubblico della rassegna, nonostante il podio mancato. Il suo brano “Due”, in effetti, ha guadagnato il nono posto nella classifica generale nonostante le proteste dei fan, ma la canzone è già in rotazione pesante in ogni emittente radio di musica leggera.

Elodie deve i suoi esordi al talent mariano per antonomasia: la performer romana ha infatti mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo ad “Amici”, dove ha affrontato le proprie insicurezze, arrivando infine a sfiorare la vittoria nel 2015.

Dopo aver accantonato il look dimesso da ragazza della porta accanto, la sensuale cantante ha riscoperto la propria femminilità, osando con biancheria sexy e tacchi a spillo nel videoclip “Bagno di mezzanotte”, e indossando recentemente i panni della femme fatale nella pellicola garganica “Ti mangio il cuore”.

Nelle ultime ore circola un video in rete, che vede Elodie protagonista di danze mozzafiato a fianco di una celebre collega: di chi si tratta?

Elodie scatenata in pista a fianco di Levante: l’amicizia oltre la rivalità

La cantante di “Andromeda”, poco prima della serata inaugurale di Sanremo, è stata avvistata al “VN – Villa Noseda” in compagnia di una biondissima Levante, anch’essa in lizza per la prestigiosa rassegna. Elodie e Levante hanno trascorso la serata nel nuovissimo es esclusivo cocktail bar sanremese, riaperto dopo una certosina ristrutturazione lo scorso 17 dicembre.

Le due colleghe, al termine di una tornata di brindisi e chiacchiere, si sono infine lanciate in pista in compagnia di un’amica: per Levante, camicetta e minigonna anni ’60, mentre Elodie ha optato per un lungo abito nero munito di spacchi vertiginosi. Inutile dire che il siparietto danzereccio ha catalizzato l’attenzione degli astanti, che si sono divertiti ad immortalare le due belle protagoniste del Festival in ambito informale.

Settimana santa appena iniziata ed è già stata benedetta da Elodie e Levante che ballano, mio dio cosa ci aspetta pic.twitter.com/ozoNQCG2LN — mari (@amaricord) February 5, 2023

Il futuro di Elodie

L’imminente stagione primaverile si preannuncia esplosiva per la giovane Elodie: con ogni probabilità la cantante romana sfrutterà la calura estiva per proporre contenuti sempre più accattivanti e seducenti ai numerosi follower e, chissà…

Potrebbe anche decidere di ritentare la sorte sul grande schermo, dopo il battesimo del fuoco con “Ti mangio il cuore”!