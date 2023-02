Lorella Cuccarini, 57 anni e fisico da ventenne: ecco la sua dieta speciale

Bellissima e in forma smagliante a 57 anni come a 20, Lorella Cuccarini svela il suo segreto di bellezza e la sua dieta

La notte vola ancora oggi per la splendida Lorella Cuccarini, che alla soglia dei 60 anni sfoggia un fisico e un aspetto da 20enne, quasi che il tempo per lei si sia fermato a quando sgambettava in tv ai suoi esordi dando dimostrazione di essere una brava ballerina e anche una discreta cantante. Quando i varietà erano lunghi, pieni di balli e canti a iniziare dalla sigla; ricordiamo tutti Fantastico, e il suo anno fortunato nel 1986 quando viene eletta personaggio dell’anno nonché donna più desiderata dagli italiani.

Un inizio sfolgorante per la Cuccarini che prosegue tra balli e canzoni; i più ricorderanno i suoi brani più famosi Sugar Sugar, Liberi Liberi, Tutto matto e appunto La notte vola, che ha interpretato all’appena concluso Festival di Sanremo in una splendida rivisitazione assieme al giovane Olly.

Tutti sono rimasti affascinati da questa donna che sembra diventare sempre più bella col passare degli anni, e si sono chiesti quale fosse il suo segreto di bellezza. Ha risposto sulle colonne di Vanity Fair, dove ha spiegato la sua routine. Vediamo cosa ha detto.

Il segreto della bellezza di Lorella Cuccarini

Innanzitutto per Lorella Cuccarini è fondamentale il movimento: “La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno. Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana”.

Ovviamente non può mancare una sana alimentazione. I consigli della ballerina a riguardo: “Consiglio di mangiare sano e pulito. Senza privarsi di nulla, variando spesso. Carboidrati: soprattutto riso o pasta integrale. Due spuntini al giorno con frutta, frutta secca, barrette proteiche. Spesso, per perdere peso si diminuisce il numero dei pasti; io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno”.

La costanza e la voglia di divertirsi

Anche la pelle vuole le sue cure per mantenersi giovani e belle come la Cuccarini, che però ammette che a volte è anche una questione di geni, di fortuna insomma.

Infine la voglia di fare mantiene vivi e naturalmente in forma: “Io amo stancarmi, sudare, sfidarmi nel fare cose che non so fare. Le sfide ci tengono vivi, non smetto mai di mettermi in gioco, anche se la paura è sempre tanta! Ho capito che ogni stagione della vita può farci dei regali meravigliosi ed inaspettati”.