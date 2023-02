Amadeus sotto accusa: la strana pubblicità fatta a Sanremo | Scoppia la bomba

A qualche giorno dalla fine, il festival di Sanremo non smette di fare notizia. Scoppia la bufera su Amadeus a causa di quella strana pubblicità fatta sul palco dell’Ariston. Ecco cos’è successo…

Durante la prima e l’ultima puntata del Festival di Sanremo la co-conduttrice è stata Chiara Ferragni. La sua partecipazione ha fatto molto discutere.

Nel corso della serata di martedì, per mettere a proprio agio l’imprenditrice che ha trovato la sua fortuna grazie a Instagram, questo social network è stato il soggetto di uno sketch.

Infatti, Chiara Ferragni ha aperto un profilo personale ad Amadeus che nel giro di pochi giorni dal lancio ha raggiunto quasi 2 milioni di follower. Questa cosa è stata fatta con estrema leggerezza e potrebbe provocare dei guai molto seri sia alla rete televisiva che al conduttore Amadeus.

In Italia esiste una legge che viete venga fatta qualsiasi sponsorizzazione in televisione, implicita o esplicita che sia, se non è strettamente regolamentata da un contratto.

Amadeus rischia per la pubblicità fatta durante la diretta del festival

Tuttavia, nonostante Instagram abbia goduto di un ampio spazio di pubblicità nel corso del Festival, non esiste nessuna collaborazione attiva tra la Rai e il social network. Inoltre, a differenza delle altre aziende sponsorizzate nel corso del programma come Poltrone e Sofà o Costa Crociere, Instagram non figura tra i partner commerciali di Sanremo. Eppure, la multinazionale di Zuckerberg ha avuto più spazio degli altri sponsor.

Una leggerezza molto grave da parte dei produttori della trasmissione che non si sono accorti della cosa. Infatti, Amadeus ha addirittura fatto delle live su Instagram durante la diretta del Festival di Sanremo. La puntata finale è iniziata proprio in questo modo mentre il conduttore parlava con Fiorello. Inoltre, il nome utente del marito di Giovanna e quello di Gianni Morandi sono stati detti più volte ai telespettatori per invitarli a seguire queste due pagine. Non è stata una cosa improvvisata di sicuro, anzi, è certo che ci sia stata una scrittura di questi momenti.

Inoltre, c’è anche un altro problema che è stato sollevato da alcuni giornalisti e opinionisti tv. Amadeus ha aperto il suo profilo prima dell’inizio del Festival eppure già dopo la prima puntata aveva la spunta blu di verifica. Questa cosa è abbastanza strana perché non è proprio facilissimo ottenerla e questo è risaputo. Oltre a ciò dopo la prima puntata è arrivato a 1,8 milioni di follower, cosa che lo apre alla possibilità di monetizzazione. Quindi la rete pubblica ha permesso gratuitamente al conduttore (e anche a Gianni Morandi) di farsi pubblicità e aprirsi alla possibilità di un enorme rientro economico. Questa è un’anomalia abbastanza grave.