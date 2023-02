Antonello Venditti contro Mattarella: “Il capo dello stato se n’è andato”

Le polemiche non finiscono con la fine di Sanremo. Infatti, i cantanti in questo 2023 si stanno davvero sbizzarrendo. Antonello Venditti parla del presidente Mattarella: “Il capo dello Stato se n’è andato…”

Antonello Venditti è un cantautore molto amato anche se ora non appare più tanto spesso in televisione come un tempo. Eppure non è di certo uno che ha smesso di fare notizia o di prendere la parola su quello che accade.

Infatti, sembra aver seguito con molta passione il Festival di Sanremo e sicuramente aveva una preferenza spiccata per la canzone Alba. Antonello Venditti ha speso delle parole molto belle su questo pezzo del suo figliolo artistico Ultimo.

Il cantautore ha infatti detto: “A Sanremo c’è il mio amico Ultimo che ha fatto una buona performance. Io c’ho un po’ di responsabilità su Nicolò perché la canzone l’ho voluta fortemente pure io. E trovo che sia un capolavoro: dovete ascoltarla molto, molto bene. Non entro nei termini della gara perché le gare voi sapete non mi interessano, sono altre le gare importanti da vincere nella vita”.

Ora attacca invece il presidente Mattarella perché per il cantautore romano ha fatto questo cosa…

Ecco cosa ha detto Antonello Venditti su Mattarella

Questo Sanremo è stato ricco di polemiche, come ogni anno. Addirittura, in Parlamento si parla di un cambio dei vertici Rai dopo quello che è successo nel corso del Festival della canzone. Infatti, più di una cosa è dispiaciuta all’attuale governo in carica. Altre polemiche sono state quelle che hanno coinvolto Anna Oxa, sicuramente uno dei personaggi più discussi dell’intera edizione.

Dalla presunta lite tra Madame e la cantante, fino ad arrivare al duro attacco contro il CODACONS, questo Sanremo non è stato certo noioso. Ora anche Venditti ha deciso di mettere in campo la sua personalissima polemica, prendendosela addirittura con presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’uomo è molto legato a Ultimo e infatti ci ha tenuto a dire che il suo era uno dei brani più belli, lo ha definito un capolavoro. Poi ha aggiunto: “La gara? Non mi interessa, sono altre le gare da vincere. De Gregori? A parlargli di Sanremo gli viene l’orticaria e pure a me. Il fatto che sul palco dell’Ariston possano parlare tutti tranne Zelensky mi fa venire dei dubbi. C’è stato il momento bellissimo sulla Costituzione di Benigni con Mattarella. Ma poi il capo dello Stato se ne è andato. Alla Scala se ne sarebbe andato dopo cinque minuti?”.