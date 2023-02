Loredana Lecciso e Al Bano: il loro amore è enorme | Il video è dolcissimo

La coppia formata da Loredana Lecciso e Al Bano si mostra più innamorata che mai mettendo a tacere le chiacchiere

Sono una coppia da oltre 20 anni, Loredana Lecciso e Al Bano, e nonostante i detrattori che rimpiangono ancora oggi l’ex moglie di lui Romina Power, la donna è riuscita a farsi apprezzare per il suo carattere molto distante dall’eterna rivale. Sorridente, solare, pronta a mettersi in gioco, tutti ricordano i suoi esordi quando la voglia di fare televisione era molto forte.

Correva il 2004 e Loredana partecipa al reality La Fattoria. In seguito l’abbiamo vista in coppia con la gemella Raffaella nel programma Domenica In, ne I Raccomandati e come veline a Striscia la Notizia. Spesso presente in tv, in quegli anni nasce il fenomeno Lecciso ma, ha dichiarato di recente a Bella Mà: “Non sono stata usata dalla televisione né io ho usato la tv: c’era un sano gioco delle parti. […] Addirittura, il fenomeno Lecciso ha scomodato la politica, ha scomodato intellettuali, ma in fondo io e mia sorella gemella Raffaella facevamo delle semplicissime esibizioni a Domenica In”.

Piano piano la compagna di Al Bano si è allontanata dalla tv, dopo la sovraesposizione iniziale tiene da un po’ di tempo un profilo basso per dedicarsi alla famiglia, ammette: “Non faccio grandi ospitate tv, perché sono molto concentrata sui miei figli. Lui è un uomo che lascia molto spazio agli altri. Ci sono stati attriti in alcuni momenti, ma lui, in verità, concede a ognuno la possibilità di esprimersi”.

Loredana Lecciso e Al Bano: un grande amore

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi hanno assieme due figli, Yasmine, nata nel 2001, e Albano Junior, detto Bido, nato nel 2002. La coppia ha vissuto momenti di crisi dovuti anche alle intromissioni e le critiche continue che le sono state mosse negli anni, al confronto con la Power e alle stesse frecciatine di quest’ultima.

Per fortuna tutto è tornato alla normalità, come ammette Loredana a Grand Hotel: “Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata. Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”.

E lo vediamo anche quando appaiono assieme in piccole gag su TikTok nelle quali scherzano uniti e innamorati, dove Al Bano, che ha 79 anni, sembra vivere una seconda gioventù con la compagna più giovane di 29 anni, prestandosi al gioco e allo scherzo.

Ovviamente non mancano i commenti cattivi, ma la maggior parte tifano la coppia come ad esempio chi dice “Albano evviva la lecciso!! Ti mantiene giovane” e “È bellissimo quando anche Albano è complice, un po’ di ironia fa sempre bene vi amo siete una bella famiglia”.