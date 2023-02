Rosa Chemical, sapete chi è il suo primo grande amore: è una donna famosissima | Ecco di chi si tratta

L’eccentrico cantante Rosa Chemical vanta tra le sue ex una donna molto famosa, e non per nobili motivi

Si è distinto all’appena concluso Festival di Sanremo, che nella su 73esima edizione ha iniziato ad aprirsi al nuovo che avanza e ai tempi moderni, Rosa Chemical. Lontanissimi i tempi in cui si ascoltava una candida Gigliola Cinquetti sussurrare Non ho l’età (per amarti), oggi il palco dell’Ariston non sembra più essere così prestigioso.

Non certo per il personaggio, ma per le azioni. Il cantante 25enne piemontese Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical come tributo alla mamma Rosa e al gruppo musicale My Chemical Romance, si è esibito in maniera fin troppo eccentrica e trasgressiva. Dal piccolo sex toy tirato fuori durante un’esibizione al bacio in bocca a Fedez tutto è stato un inno alla trasgressione e alla certamente legittima libertà di essere quello che si vuole. Ma per qualcuno è stato un po’ too much.

La famosa ex di Rosa Chemical

Insomma, Rosa Chemical sa come far parlare di sé. Ma nelle ultime ore è venuta fuori qualche altra curiosità sul ragazzo che con gonna di pelle, unghie lunghissime e tatuaggi sul volto si definisce fluido e inneggia alla libertà e all’amore libero.

Qualche anno fa è stato fidanzato con un personaggio famoso, una donna balzata agli onori delle cronache per un fatto molto grave. Di chi si tratta? Di Barbara Boscali, in arte Bibi Santi, pornostar e stella di Only Fans che è stata coinvolta in un grave attentato all’ex fidanzato, il trapper Mohamed Lamine Saida, conosciuto come Simba la Rue.

Attentato della quale pare che lei stessa sia stata la mandante, forse per vendetta. Difatti durante il processo avrebbe spiegato: “Volevo solo che anche Simba venisse umiliato un po’ visto che mi continuava ad umiliare, ma non avrei mai pensato che lo avrebbero accoltellato”.

La fine della storia

Della storia tra Rosa Chemical e Bibi Santi non si hanno molte notizie comunque, se non i pochi messaggi rinvenuti sui social che ne parlano, come l’annuncio della fine della relazione: “Non sono più fidanzata con Rosa Chemical. Ognuno si sta facendo la propria vita, ognuno fa quello che vuole”.

Non sappiamo nemmeno se oggi sia fidanzato, tanto ostentato sul palco e altrettanto geloso della sua privacy Rosa Chemical in una vecchia intervista a Rolling Stone ha dichiarato: “Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare ses*o, ne ho sempre fatto tanto”.