Michelle Hunziker, mai vista così: il cambio di look è pazzesco

Michelle Hunziker è sicuramente una delle showgirl televisive più amate dal pubblico del piccolo schermo. Infatti, grazie alla sua simpatia e al suo sorriso contagioso, si è ritagliata un posto di rilievo all’interno dello show business italiano.

Di origini svizzere, Michelle è stata alla conduzione di diversi programmi Mediaset. Ha persino presentato un festival di Sanremo. Inoltre, ha fatto diverse apparizioni come attrice in fiction e film italiani. Anche sui social network è seguitissima e infatti spesso condivide momenti della sua quotidianità con i follower.

Adesso la donna sta lavorando veramente tanto e nonostante tutto sembra essere piena di energie. Ha infatti confessato ai suoi fan di avere il cervello che lavora a mille per questo motivo spesso si sveglia molto presto e inizia la sua giornata prima dell’alba.

Questo è un periodo di grandi cambiamenti per Michelle Hunziker dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e il fallimento del tentativo di riconciliazione con l’ex partner. Ora la donna è anche diventata nonna e sta iniziando questa nuova avventura con sua figlia Aurora e il padre della ragazza Eros Ramazzotti. Anche a livello professionale, si attendono delle svolte nei prossimi mesi. Inoltre, ritornerà con il programma Michelle Impossibile, per il quale sta già lavorando ai balletti. Ora cambia anche look ed è davvero pazzesca.

Il nuovo look di Michelle Hunziker: bellissima

Solitamente quando una persona è pronta a lasciarsi il passato alle spalle e a iniziare una nuova fase della propria vita cambia taglio di capelli. Con l’inizio del nuovo anno, moltissime celebrità sia italiane che internazionali hanno deciso di dare una rinfrescata al proprio look, proprio a partire dall’acconciatura. È quello che ha fatto anche Michelle Hunziker che nel corso degli scorsi giorni ha deciso di dare un taglio ai capelli e cambiarne il colore.

Il tutto è stato documentato attraverso delle storie Instagram in cui si è fatta vedere all’interno del salone della sua hairstylist personale intenta a cambiare colore di capelli. Infatti, era con la stagnola tra i capelli per iniziare la sua metamorfosi. La storia è stata corredata dalla seguente descrizione: “Quando sono in questa postazione e sta per arrivare un nuovo programma.

Il risultato finale è stato un capello biondo con alcuni riflessi platino che danno molta vivacità e un tono più freddo all’incarnato. Inoltre, ha anche fatto un taglio a caschetto asimmetrico molto cool. Ha detto ai suoi follower che questo è il taglio più corto fatto negli ultimi 30 anni.