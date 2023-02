Vittorio Feltri, le sue parole pesano come macigni: tutto già deciso

Vittorio Feltri sgancia la bomba in diretta a Stasera Italia: l’intervento del giornalista demolisce le recenti elezioni regionali.

Il bergamasco e verace Vittorio Feltri rappresenta una delle personalità più pungenti e divisive del panorama intellettuale italiano.

È reduce infatti da parecchie controversie, sia in campo politico, che etico, e ogni sua ospitata televisiva reca un costante potenziale esplosivo.

Direttore editoriale del quotidiano “Libero”, lavora nel campo dell’informazione sin dal lontano 1992, anno in cui ha agguantato il timone de “L’indipendente”, dirigendo in seguito anche le testate “Il Giornale” e “Quotidiano nazionale”.

Politicamente schierato a favore del centro-destra, ha inoltre militato brevemente nel partito di Fratelli d’Italia, assumendo il ruolo di consigliere per il comune di Milano, occupazione poi abbandonata a causa di alcuni problemi di salute. Vittorio Feltri nelle ultime ore ha immancabilmente festeggiato l’esito delle recenti votazioni regionali, che hanno consacrato la preferenza per il centro-destra in Lazio e Lombardia. Non ha mancato, inoltre, di condividere le sue impressioni con la conduttrice Barbara Palombelli durante un’intervento a “Stasera Italia”.

Vittorio Feltri esulta, e irride in diretta l’utilità delle elezioni

Ogni talk-show ha dedicato nelle ultime ore ampio spazio ai risultati alle urne, inserendo nei salottini televisivi appositi blocchi dedicati al dibattito politico. Se la Lombardia ha riconfermato Attilio Fontana, il Lazio ha eletto con percentuali bulgare Francesco Rocca.

La schiacciante vittoria del centro-destra è stata guastata unicamente da un dato curioso: l’affluenza alle urne ha subito un rovinoso crollo, rispetto alle stime datate 2018. In Lombardia, infatti, è scesa al 41,6%, contro il precedente 73,8%, mentre il Lazio ha registrato il 37,2% di votanti, rispetto al 66,5% del passato. Vittorio Feltri ha commentato: “L’elezione diventa quasi un appendice!“. Scopriamo perché…

Vince il centrodestra, premiato il Governo Ne parliamo a #StaseraItalia con @vfeltri: “Affluenza bassa dovuta al fatto che si è votato a settembre, i giochi erano già fatti” pic.twitter.com/OxfLjvLtCr — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 13, 2023

Bassa affluenza alle regionali: Vittorio Feltri esprime il suo punto di vista

Interrogato da Barbara Palombelli in merito all’esito delle votazioni, il direttore di “Libero” ha sentenziato: “Sono contentissimo che il centro-destra abbia ribadito la vittoria dello scorso 25 settembre“.

Ha infine aggiunto con sicumera: “L’affluenza è stata molto bassa ai seggi, e credo che sia dovuta proprio al fatto che si è votato a settembre, quando i giochi erano già stati fatti. L’elezione regionale diventa quasi un’appendice, anche perché la maggior parte degli elettori non sa neanche quali sono le attribuzioni delle regioni!“.