Francesco Totti e Noemi, è finito tutto: l’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe finita tra l’ex capitano della Roma e la sua nuova fiamma. Scopriamo insieme i dettagli.

La coppia del momento starebbe attraversando un periodo di crisi. I due sarebbero andati a convivere insieme alcuni mesi fa, poco dopo l’annuncio della separazione tra Totti e Ilary Blasi. Questi ultimi hanno scioccato milioni di persone quando hanno deciso di divorziare.

Fino a quel momento era considerata una delle coppie più celebri e solide dello star system e invece dopo ben 17 anni di matrimonio, anche l’ex calciatore e la conduttrice romana si sono detti per sempre addio. La coppia era convolata a nozze nel 2005, quando Ilary stava aspettando il primo figlio, Christian, nato alcune settimane più tardi.

Nel corso degli anni i due hanno accolto altre due figli, Chanel e Isabel, la piccolina di casa. La coppia sembrava andare d’amore e d’accordo, anche se da tempo erano cominciate a circolare alcuni voci che vedevano la coppia in forte crisi.

Nel luglio scorso infatti è arrivata la notizia della separazione. Ovviamente non sono mancate le polemiche e le varie teorie che avrebbero portato alla fine del loro rapporto.

E’ finita

L’indicrezione sarebbe arrivata proprio alcune ore fa. Totti e Noemi starebbero affrontando un momento difficile. Qualcuno parla addirittura di un rapporto già concluso. Addirittura Francesco non porterebbe nemmeno più l’anello, simbolo dell’amore che lo univa alla sua compagna.

Nel frattempo l’ec calciatore si sarebbe consolato con Chanel, con cui è apparso in un video TikTok, diventato subito virale. Infatti nel giro di poche ore ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni. Nella clip si vede il duo cimentarsi in un balletto sulle note del celebre brano di Venditti, Unica. Secondo alcuni questa canzone sarebbe stata scelta appositamente da Totti per tirare una frecciatina alla ex moglie. Infatti la canzone recita: “Noi due non ci parliamo… Noi due che dell’errore abbiamo fatto amore… Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore”.

Proprio queste parole hanno fatto pensare ad alcuni utenti che il video fosse diretto proprio alla Blasi, che nell’ultimo periodo ha ritrovato l’amore con il suo Bastian. Alcuni giorni fa la coppia si trovata a Parigi per una breve fuga romantica, durante la quale la conduttrice de Le Iene ha postato alcune foto postate poi sul suo profilo. Ancora però non sappiamo molto sull’identità del suo nuovo compagno, anche se al momento i due sembrano andare d’amore e d’accordo.