Rudy Zerbi, la confessione sulla grande artista: nessuno poteva pensare una cosa così

Rudy Zerbi confessa ciò che pensa di una famosa artista, le sue parole rivelano i suoi veri sentimenti per lei

Rudy Zerbi è molto impegnato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove presta il suo talento preparando i ragazzi come insegnante di canto da diversi anni, oltre 10. Qui tra una lezione e l’altra si misura con gli allievi e anche con i colleghi professori, spesso con modi ruvidi ma sempre educati.

Dopo tanti anni inevitabile legare con qualcuno più di altri, i rapporti che si sono sviluppati con i colleghi sono cordiali anche se qualche volta nascono delle discussioni su modo e metodi di insegnamento. Solo attriti momentanei, che si risolvono spesso con una semplice battuta.

La confessione di Rudy Zerbi

Tra gli insegnanti colleghi di Rudy Zerbi ce n’è una in particolare che gli è rimasta nel cuore, e che quest’anno è assente. Parliamo di Arisa, con la quale spesso ci sono stati scherzi e battute e che è tornata in studio per uno speciale di Amici. Qui la cantante si è lasciata andare ad uno sfogo amaro, mettendosi a nudo.

Arisa ha ammesso di sentirsi a volte troppo sopravvalutata: “Non mi sento così all’altezza, ma ci sta perché uno può anche avere fortuna e poi basta. Lo dico con molta onestà, se a me fosse successo nel 2012 di vincere Sanremo e spaccare tutto ero nel focus che ero in forze, dopo un po’ non ti senti più così forte, le fai le cose ma non ti senti all’altezza e preferisci lasciare spazio a questi ragazzi che hanno il fuoco dentro. Le mode vanno e vengono, poi in Italia si invecchia prima”.

All’osservazione di Maria De Filippi che il talento non è una moda, la cantante spiega il motivo del suo dispiacere: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”. E qui interviene Rudy Zerbi che cerca di rassicurarla: “Se non vai a Sanremo vuol dire che non esisti come artista? Tutti quelli che vengono qua, compreso Tiziano Ferro, ti dicono che sei un punto di riferimento. Io stesso l’ho detto che sei una delle più belle voci d’Italia, e tu stai a preoccuparti se qualcuno ti prende a Sanremo o no? Tu sei Arisa e lo sarai sempre”.

La dedica

La ragazza cerca di schermirsi e chiede di non parlarne più: “Ti dico di tagliare perché non voglio far vedere quelle che sono le mie debolezze e le mie perplessità. Io voglio andare fiera, voglio far finta di niente, far finta che non ho niente dentro. Voglio sembrare dura, forte“.

In seguito sul profilo di Rudy Zerbi è apparsa una bella foto che li ritrae assieme con la dedica che mostra tutta la stima che prova per Arisa: “Sei una grande Artista e ti vogliamo tutti in bene enorme! Se qualcuno non lo capisce ha solo da perderci!”