Addio Ezio Greggio, la notizia arriva così: purtroppo è la fine

Ezio Greggio e la notizia che lascia senza parole il pubblico, questa volta è davvero la fine: ecco cosa è accaduto

Per anni è stato definito uno dei molti essenziali dell’azienda Mediaset ma soprattutto del tg satirico Striscia la notizia: stiamo parlando di Ezio Greggio. Il programma ha firmato con il suo volto svariate edizioni insieme anche a Enzo Iacchetti. Nonostante tanta professionalità, ironia e simpatia, Ezio ha dovuto affrontare una notizia davvero grave.

Ezio Greggio con la sua conduzione a Striscia la notizia, programma ideato da Antonio Ricci, ha sempre mostrato grandissima professionalità, insieme uno dei colleghi più amati di sempre: Enzo Iacchetti. In precedenza, Greggio ha anche mostrato talento dal punto di vista attoriale recitando in vari film di successo, uno in particolare è stato Selvaggi.

Per molto tempo ha collaborato con Antonio Ricci anche per altri programmi oltre Striscia, come Odience e Paperissima. Circa il rapporto tra Iacchetti e Greggio proprio Enzino ha affermato: “Io e lui amici? Direi più compagni di banco. Quando ci troviamo, è come avere un tacito accordo di ottima convivenza. Quando siamo in onda, usciamo a cena insieme qualche volta, qualche messaggio.”

Purtroppo, però, nonostante gli anni passati insieme, Ezio Greggio deve affrontare una notizia sconvolgente che lascerà senza parole anche il pubblico.

Ezio Greggio e la notizia che sconvolge i fan

Nonostante la professionalità di Ezio Greggio e del suo famoso socio Enzino Iacchetti, i due verranno sostituiti da altri due comici per la conduzione del tg satirico Striscia la notizia: parliamo di Sergio Friscia e Roberto Lipari. I due resteranno dietro il bancone fino all’11 marzo 2023 e avevano già condotto in precedenza il tg dal 24 Ottobre al 10 Dicembre 2022.

Circa il cambio di conduzione, a commentare il nuovo arrivo ci ha pensato il direttore di rete Giancarlo Scheri.

Egli avrebbe affermato: “Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, eterni fenomeni della TV, hanno condotto la propria tranche di Striscia con l’entusiasmo e l’energia di due ragazzini. Dietro al bancone di una fase scoppiettante del programma ideato e guidato dal grande Antonio Ricci, la coppia si è imposta come non mai all’attenzione di pubblico e media. Mentre salutiamo e ringraziamo Ezio ed Enzo per la performance, diamo il bentornato a Roberto Lipari e Sergio Friscia, amatissimi anchor del TG satirico di Canale 5. Buon lavoro all’intero team di Striscia la notizia, quindi, famiglia di brillanti e appassionati professionisti”.