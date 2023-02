Adriano Celentano, la situazione è grave: Non può più farlo

Adriano Celentano prende tutti in contropiede: arriva su Instagram il comunicato che nessuno si aspettava.

Il cantante Adriano Celentano è scomparso dalle scene sin dal flop del suo film di animazione “Adrian” nel 2015, ma risulta più attivo e pungente che mai sui social.

Il “Molleggiato”, infatti, si è recentemente scagliato contro il conduttore di “Zona Bianca” Giuseppe Brindisi, definendolo “sfacciatamente antidemocratico“, soprattutto nei confronti dell’ospite fisso del programma Nunzia Schillirò.

Politicamente schierato da anni, il performer milanese sembra aver abbandonato il microfono e le ospitate televisive, limitandosi a incisivi interventi sul web.

Pietra miliare della musica leggera italiana, Adriano Celentano ha sancito il successo di brani come “Azzurro”, “Il ragazzo della via Gluck”, “24mila baci” e “Io non so parlar d’amore”, firmando anche con il mostro sacro Mina uno degli album più venduti della storia. La sua assenza a Sanremo, però, ha sollevato alcune perplessità e, qui, la trama si infittisce…

Adriano Celentano e il criptico resoconto su Sanremo 2023

Dopo aver visionato le prime serate dedicate alla rassegna, il “Molleggiato” ha pubblicato su Instagram un bollettino dal tono semiserio. “Bravo Amedeo! Anche stavolta hai lasciato il segno!“, ha esordito.

E ancora: “Dopo la gigantesca partenza a RAZZO con il bellissimo discorso di Roberto Benigni, sull’affascinante SORELLA del simpatico Mattarella (…). Per non parlare poi di quello che resterà l’ATTIMO più fuggente della storia, per la forte emozione scatenata dai Magnifici Morandi, Al Bano e Ranieri. Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia… Forse anche io mi sarei arrabbiato… Però i Fiori…“. Ha infine concluso: “Bravo, Amedeo… Devo dire che fatico non poco a immaginare cosa mai ti inventerai per superarti l’anno venturo!“. Allo spiazzante comunicato ne è seguito un altro, ancora più singolare…

“Non potrò più tornare”: Adriano Celentano semina il caos sui social

A poche ore dalla finale di Sanremo, che ha incoronato Marco Mengoni vincitore con il brano “Due vite”, spianandogli la strada verso l’Eurovision Song Contest, Adriano Celentano ha compiuto un nuovo intervento su Instagram.

Il cantante milanese ha decretato: “Anche stamattina, come al solito, ho letto i giornali. Ora è CERTO… non potrò più tornare in televisione…“. Difficile assegnare un’interpretazione univoca alla sua breve missiva: Adriano Celentano potrebbe aver espresso una critica velata alla connotazione politica esibita durante l’intera rassegna, oppure nei riguardi dell’accanimento morboso dei giornali su alcuni degli scandali che hanno costellato la kermesse… In ogni caso, sembra che il cantante abbia scelto di chiudere definitivamente la porta a future comparsate sul piccolo schermo. Voi che ne pensate?