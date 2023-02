“Sangue infetto e polmoni bucati”: Il volto Mediaset nella tragedia | La sua vita a rischio

Una grave malattia ha messo a repentaglio la vita di un volto noto della Mediaset, il racconto è da brividi

Il racconto di un personaggio divenuto noto al grande pubblico per le sue apparizioni nelle reti Mediaset fanno rabbrividire. La malattia lo ha colpito all’improvviso e ha rischiato di morire.

Una malattia che ha colpito i polmoni provocando grandi danni, i medici avevano perso le speranze di poterlo salvare. E ora racconta cosa è successo. Le sue parole sono da brividi.

Una vita diversa

Un personaggio molto discusso sicuramente e che è stato protagonista nel bene e nel male del Grande Fratello Vip ora in onda. Parliamo della controversa Elenoire Ferruzzi, che fin dal suo ingresso nella Casa ha fatto parlare di sé. Carattere duro, risposte taglienti, a volte antipatiche, ma che nascondono il grande dolore vissuto.

Nata nel corpo di un uomo, Elenoire ha raccontato di essere stata vittima di bullismo. Ai microfoni di Chi, poco prima di varcare la famosa porta rossa da confessato: “Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia. Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima”.

La scelta di partecipare al reality è anche una sorta di riscatto, “il riscatto per tutte quelle persone che vengono emarginate e discriminate dalla società”, ma, aggiunge, “non rappresento niente e nessuno se non me stessa, ma difendo una causa: i diritti sono qualcosa di cui si capisce l’importanza solo quando non li hai più. Mai darli per scontati”.

La malattia

Oggi si sente bene nel suo corpo che è esattamente come desidera, afferma. E aggiunge: “Il mio pensiero va compreso. Io sono oltre. Non mi conformo in nulla. Il mio transessualismo l’ho trasformato in un atto di potere e di orgoglio. Il mio corpo è il manifesto stesso della liberazione. Lei non sa quante persone si rispecchiano in me, per la forza che io emano. La generazione Z sta crescendo senza pregiudizi e senza etichette”.

Un corpo che ha rischiato di perdere, a causa del covid da cui è stata colpita nel 2021. La malattia è stata lunga e pericolosa, e la stava portando alla morte: “Sono stata in coma quattro mesi. Più di una volta hanno chiamato mia madre per dirle: ‘È questione di ore, non ce la farà’. Durante l’incoscienza avevo sangue infetto, polmoni bucati. C’era una macchina che respirava per me. Stavo morendo. Ho avuto delle visioni. Mia nonna, da non so dove, mi diceva che mi avrebbe salvata“. E così è stato.