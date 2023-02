Amadeus, la decisione improvvisa: valigie pronte e passaggio a Mediaset | Ecco i motivi clamorosi

Il direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus e il passaggio dalla Rai alla Mediaset che nessuno si aspettava

Amadeus è uno dei pilastri della Rai; da anni è il volto più presente nella Rete nazionale e immaginarlo altrove è difficile per i telespettatori. È proprio in Rai che conosce l’amore della sua vita, Giovanna Civitillo, ballerina in una delle trasmissioni che ha condotto, L’Eredità.

I due stanno insieme da circa 20 anni e hanno avuto un bambino, Josè Alberto, che oggi ha 14 anni e che si aggiunge ad Alice, la figlia che l’uomo ha avuto da un precedente matrimonio e che ha 26 anni. Innamoratissimo della moglie, che tipo è in casa lo ha rivelato lei in una recente ospitata a Verissimo.

Giovanna ha raccontato: “Com’è fuori dal lavoro? Straordinario come marito e anche come padre. Lui è tanto premuroso e sempre presente. Come papà è un papà con la P maiuscola. In casa non sa fare nulla, ma con i figli è perfetto. Li vizia e i bambini sono molto felici e lo adorano. Io sono la mamma pesante, quella dei compiti e delle regole. Ci tengo molto allo studio e sono l’unica in famiglia. L’arrivo di Josè mi ha stravolto la vita in meglio”.

Amadeus: passaggio in Mediaset

Come detto Amadeus è il volto per eccellenza della Rai, non a caso ha condotto il Festival di Sanremo per tre anni consecutivi, dal 2020, e a giorni lo vedremo nella sua quarta conduzione. Ma forse non tutti ricordano che c’è stato un tempo in cui è passato alla Rete avversaria, e lo ha fatto provando astio verso la Rai.

Correva l’anno 2006, e a Eva 3000 all’epoca ha spiegato i motivi del suo nervosismo: “Al settimo piano di viale Mazzini, il piano dei dirigenti, la ‘famiglia Amadeus’ è poco amata. A me nessuno propone nulla, Giovanna è quattro anni che fa la scossa: se continua ci rimane fulminata. Sanremo lo hanno fatto tutti, a me non ha mai pensato nessuno. Miss Italia non ne parliamo. Io sono quattro anni che sgobbo, sono sempre andato bene come ascolti. Fatemi una carezzina sulla testa. Invece nulla di nulla”.

Ma dopo circa tre anni e vari programmi di scarso successo, viene richiamato nella Rai dalla quale non si è più separato. E i riconoscimenti che cercava sono finalmente arrivati.

Come ha ammesso la moglie Giovanna Civitillo a Silvia Toffanin: “Noi condividiamo tutto, anche se siamo lontano ci sentiamo tante volte al giorno. Ci confrontiamo su tutto e parliamo di tutto quello che ci succede. Se abbiamo avuto delle crisi? No di coppia non ci sono state, ma ci sono stati dei momenti bui nella carriera di Ama, ma si è sempre rimboccato le maniche”.