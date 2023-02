Enrico Papi, beccato così in mezzo alla strada: nessuno riesce a riconoscerlo | trasformazione disarmante

Il conduttore romano è a dir poco irriconoscibile. Ma cosa gli sarà mai capitato? Scopriamo insieme i dettagli.

Dopo diversi anni trascorsi fuori dal piccolo schermo, Enrico Papi ha fatto il suo grande ritorno, con il programma targato tv8, Guess my age, per poi passare a condurre Name that tune, show basato sul formato di Sarabanda, la sua trasmissione di maggior successo, andato in onda per la prima volta nel 1997. Successivamente passa a Mediaset con il celebre programma di Scherzi a Parte e poi con Big Show, giunto ormai alla terza edizione. Il conduttore infatti anni fa ha deciso di prendersi una pausa e allontanarsi dall’Italia.

Per questa ragione si traferito insieme alla sua famiglia negli Stati Uniti d’America, per l’esattezza a Miami, dove risiedono altri voti noti del panorama italiano. Un’esperienza che ha scelto di fare soprattutto per il futuro dei suoi due figli, Rebecca e Iacopo, avuti dalla moglie Raffaella, con la quale è convolata a nozze nel 1998.

Nessuno lo riconosce più!

In questi anni Enrico non si è dedicato solo ed esclusivamente alla conduzione. Infatti nel 2016 ha deciso di mettersi alla prova come concorrente di Ballando con le stelle, programma giunto ormai alla diciassettesima edizione e condotto come sempre dall’intramnotabile Milly Carlucci, che ancora oggi con il suo carisma conquista ogni settimana milioni di telespettatori.

Ma l’esperienza di Papi nei talent non finisce qui. Infatti poco dopo ha partecipato anche a Tale e quale show, dove si è classificato decimo ma avendo avuto la possibilità di essere ripescato è arrivato poi alla finale aggiudicandosi il quarto posto.

Non c’è alcun dubbio quindi che il conduttore di Roma vanti una carriera decennale nel mondo dello spettacolo e perciò non stupirebbe nessuno se venisse riconosciuto mentre passeggia tra le vie della Capitale, come succede alla maggior parte dei vip nostrani e internazionali.

In questa circostanza però lo stesso conduttore è riuscito a farla franca. Come? Indossando una mascherina e un paio di occhiali da sole. Infatti durante la pandemia molti vip hanno approfittato della situazione per cercare di non essere riconosciuti dai fan e per farlo hanno utilizzato lo stesso metodo di “mascheramento”.

E’ il caso per esempio di Francesco Totti e Ilary Blasi, che fa avevano pubblicato un video sui social in cui li mostrava nel bel mezzo della città contenti di riuscire a passare inosservati, grazie soprattutto alla mascherina chirurgica che entrambi indossavano. Papi, nel video che ha postato, si mostra sorprendentemente incredulo visto che nessuno lo ha riconosciuto. Un vero e proprio lusso, soprattutto per le celebrities.