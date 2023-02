Roby Facchinetti, pistole puntate e rapimento lampo: il dramma è avvenuto all’improvviso

Roby Facchinetti e il dramma vissuto tra pistole puntate e il rapimento lampo: ecco cosa è successo al frontman dei Pooh

Uno dei personaggi più importanti che ha lasciato senza parole il mondo musicale con la sua band e le canzoni che nel corso del tempo sono diventate di massimo spessore per il pubblico è proprio lui, Roby Facchinetti con la sua band, i Pooh. Proprio Roby, frontman della band, ha firmato i migliori successi come Tanta voglia di lei, Pensiero e Piccola Ketty. Sin dall’infanzia ha avuto una grandissima passione per il mondo musicale che poi si è tramutato in un vero e proprio sogno. Purtroppo, però, ultimamente Roby Facchinetti ha vissuto un dramma davvero incredibile.

Come anticipato, la grande passione per la musica è stata sviluppata da Facchinetti sin dall’età di otto anni, quando cominciò a suonare una fisarmonica seguita dal pianoforte all’età di dieci anni fino a comporre veri e propri brani. Inizialmente si esibisce con I Monelli ma un incontro, nel 1964, cambiò radicalmente la vita: quello con i Pooh dove gli venne chiesto di entrare nella band con Bob Gillot.

Con il tempo, Roby Facchinetti diventa l’unico autore delle musiche dei Pooh e compone pezzi che ancora oggi sono rimaste nel repertorio musicale italiano di tutti i tempi. Tra questi possiamo ricordare i brani che hanno fatto la storia della musica e soprattutto della band come Tanta voglia di lei, Pensiero, Noi due nel mondo e nell’anima, Nascerò con te, Quando una lei va via, Io e te per altri giorni, Infiniti noi, Parsifal.

Purtroppo, però, ultimamente Roby Facchinetti ha dovuto subire un episodio davvero drammatico e che ha causato moltissima sofferenza preoccupando molto i fan.

Il terrore vissuto da Roby Facchinetti

Nonostante i grandi successi e la carriera splendida realizzata nel tempo da un frontman come Roby Facchinetti, l’uomo purtroppo è stato costretto a vivere un vero e proprio terrore davvero da dimenticare. Lui e i suoi familiari sono stati in balia di alcuni rapinatori per alcune ore di domenica scorsa.

Tre uomini hanno fatto irruzione nella casa di Roby Facchinetti a Bergamo e hanno puntato le armi contro il vocalist dei Pooh, sua moglie Giovanna e il figlio Roberto. I ladri erano esperti in quanto indossavano guanti e passamontagna.

A parlare di questo terribile episodio che ha lasciato senza parole i fan è proprio la figlia Giovanna che ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera rivelando: “Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà”.