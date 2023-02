Federico Fashion Style disperato: “Non mi vergogno a dire che non ho più le mutandine per…”

Federico Fashion Style torna a parlare della separazione dalla compagna e questa volta entra nei dettagli

Si torna a parlare di Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, che con la separazione dalla compagna Letizia Porcu sta tenendo banco da mesi. I due a quanto pare non si sono lasciati in buoni rapporti nonostante i 17 anni passati assieme e la foglia in comune, Sophie Maelle.

Anzi, sarebbe proprio la bimba il motivo del contendere. Il parrucchiere infatti dopo frecciatine varie a mezzo social, è passato alle accuse dirette verso la ex che non gli permetterebbe di vedere la figlia, negandogli i suoi diritti di padre.

Ha fatto sapere: “Non esiste una regola, eppure Letizia ha deciso che io posso sentire mia figlia solo alle 19:30 e alle 21. La chiamo e non mi risponde, le scrivo e mi dice che devo aspettare l’orario”. In seguito si è addirittura immortalato davanti ad una Stazione dei Carabinieri lasciando intendere una denuncia per il mancato rispetto degli accordi.

Lacrime amare

In uno dei suoi sfoghi Federico Fashion Style ha dichiarato di stare molto male, sempre per la nostalgia della sua bambina: “Ormai non posso nasconderlo più e mi vedete anche voi. Non sto affatto bene ed è chiaro a tutti. E se sto così non è perché la relazione è finita. Anzi io non credo più nell’amore e penso che non esista quello che dura per sempre. Lavoro tutti i giorni e aspetto la sera per sentire la mia piccola. La mia ex ha deciso da sola che posso sentire Sophie solo alle 7 e alle 21.[…] Letizia sa bene tutto! Io non vado a ballare tutte le sere come fa lei e fa del male a me perché ha la bambina”.

Qualche settimana fa infatti è spuntato il gossip che vede Letizia Porcu già accompagnata ad un altro, e sembra che sia ormai uscita allo scoperto; il suo nuovo fidanzato è il Dj Vincent Arena. E l’ex non l’ha certo presa bene, per questo sottolinea che mentre lui si strugge lei si diverte.

Federico Fashion Style: lo sfogo disperato

Questa volta abbandonati momentaneamente i social lo sfogo di Federico Lauri è avvenuto a mezzo stampa. Intervistato dal settimanale Nuovo ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda che lo sta riguardando: “Ho perso 25 kg dopo la separazione. Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere d sua madre. Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia. Lei vuole andare in tribunale”.

Ma poi aggiunge a sorpresa: “Per me lei sarà sempre la persona più importante della mia vita. La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”. Chissà se ci riusciranno finalmente.