Da giovane uno stecchino oggi una cantante che fa sognare tutto il mondo: ecco chi è

La ragazzina nella foto nel giro di qualche anno sarebbe diventata una delle cantanti italiane più iconiche di sempre. Sapete di chi si tratta?

Snella e slanciata, la bambina non si sarebbe mai immaginata che un giorno sarebbe stata una cantante di successo, anzi, una delle artiste più iconiche di tutti i tempi. Infatti la sua breve ma intensa carriera ha trasformato il mondo dello spettacolo e della musica, diventando una vera e propria star del piccolo schermo.

Da piccola era molto timida e riservata, caratteristica che l’ha accompagnata lungo tutta la sua carriera. Infatti il suo fascino era dovuto anche a quell’aura di mistero che la avvolgeva, la stessa però che l’ha resa una delle figure più celebri della storia televisiva italiana. Dunque, avete capito di chi stiamo parlando?

L’icona della musica italiana

Nata a Busto Arsizio nel 1940, la sua passione per la musica e il canto comincia molto presto, grazie anche all’influenza della nonna, una cantante lirica. All’età di 18 anni decide di esibirsi in uno dei locali della zona in cui risiedeva. Inconsapevolmente di lì a poco la sua carriera musicale decollerà.

La bambina in foto non è altro che Mina Anna Maria Mazzini, conosciuta semplicemente come Mina, un talento del quale ancora oggi non possiamo fare a meno. La sua timidezza e la sua tranquillità hanno fin da sempre nascosto un lato ribelle che esce fuori durante le sue esibizioni. Lo stesso che le ha permesso di far innamorare milioni di italiani. La svolta arriva all’età di 20 anni quando incontra il suo primo discografico, Davide Malaton. Il successo arriva con una delle sue prima canzoni, Tintarella di Luna, con la quale ha scalato le classifiche nazionali.

Ed è proprio in questo periodo che le viene affibbiato il soprannome che l’accompanerà per decenni, la Tigre di Cremona, città in cui si è trasferita con la sua famiglia all’età di 3 anni. Da questo momento Mina continuerà a far innamorare ed emozionare milioni di italiani grazie anche alla sua meravigliosa voce.

Nonostante la sua riservatezza, nel corso degli anni sono trapelati anche alcuni dettagli sulla sua vita privata. Nota è la sua storia con Corrado Pani, che a quel tempo era sposato con un’altra donna e proprio per questa ragione creò molto scalpore. Dalla relazione è nato il primo figlio dell’artista, Massimiliano.

Nel 1970 invece convolò a nozze con il giornalista romano Virgilio Cocco, con il quale ebbe la sua seconda figlia, Benedetta. Purtroppo l’uomo morì qualche anno più tardi a causa di un incidente stradale. Oggi sappiamo che vive a Lugano insieme al suo nuovo marito, un cardiologo originario della Liguria, che ha sposato nel 2006.