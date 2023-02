Squalifica immediata al Grande Fratello: entrata da poco e già ha scatenato la bufera

Si chiede a gran voce la squalifica di una concorrente dal Grande Fratello Vip, quello che ha fatto è gravissimo

Gravi fatti al Grande Fratello Vip, dove la polemica è ormai di casa. Questa edizione è stata contrassegnata da scandali, polemiche, liti, espulsioni e tutto ciò che di brutto poteva accadere. I vipponi non si sono fatti mancare discussioni varie, bullismo, bestemmie e ingerenze dall’esterno. Mai come quest’anno infatti anche i parenti hanno partecipato attivamente tra sorprese in diretta e messaggi social, talvolta esagerando un po’ nella difesa del proprio caro.

Nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto infuriare i telespettatori che hanno chiesto a gran voce l’eliminazione di una concorrente che si è macchiata di un’azione ritenuta molto grave. Vediamo cosa è successo.

Squalifica al Grande Fratello Vip?

Tutto è accaduto durante il GF Game Night, commentato dai simpaticissimi Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, oltre ai soliti giochi e quiz, abbiamo visto le divertenti imitazioni di alcuni concorrenti. Ed è proprio una di queste che non è andata giù ai fan del personaggio imitato, Nikita Pelizon.

A farne la satira è stata la bellissima Milena Miconi, che scimmiottandone l’accento con una parrucca verde ha messo in scena un pezzo nel quale ha detto tra le altre cose: “Devo soccorrere qualcuno, qualcuno che sta soffrendo. Chi? E che ne so. Ci stanno le telecamere? Allora io vado a clippare. Adoro. La vecchia mietitrice questa notte verrà a prendervi, adoro la vecchia mietitrice. Che ridere”.

È stato questo pezzo della sua esibizione a suscitare l’ira dei fan di Nikita, che hanno visto nelle sue parole un riferimento a brutte accuse che hanno provato a farle nei mesi scorsi, cioè di portare sfortuna. Tra i commenti infatti qualcuno ha scritto: “Schifo lei e chi ha fatto il testo, di Nikita non c’è assolutamente nulla. Dire che aiuta la gente per le clip è pessimo e falso, che augura la morte alle persone è uno schifo e di pessimo gusto”.

Anche Jessica, la sorella di Nikita, è intervenuta in merito e ha scritto: “Milena non pensavo che tu fossi così tanto plasmabile, mi dispiace molto. Questa imitazione che ti hanno detto come fare è stata vomitevole, usare lo scherzo per fare bullismo è inaccettabile. Io non avrei mai accettato di fare una cosa simile neanche verso chi non sopporto”.

Ma nelle ultime ore sul profilo della Pelizon, che attualmente è gestito da una sua amica, è apparso questo messaggio: “Ragazzi buongiorno, ho appena concluso una call con l’avvocato di Nikita. Quello che è accaduto ieri sera è un esempio di satira, c’è differenza tra satira e diffamazione. Lo scopo della satira è proprio quello di far ridere, essa non deve necessariamente corrispondere a verità, viene lasciato ampio spazio alla fantasia, quasi che questa non abbia limiti. Qualche limite però dovrebbe essere ricavato dal buonsenso. Ritengo che rimane una clip di pessimo gusto, che chiaramente non rispecchia la realtà e che, purtroppo, ha solo ferito Nikita”. E Signorini ne parlerà in puntata?