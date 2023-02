Ilary Blasi e Totti, la storia non è affatto finita: “Lui la ama ancora”| Noemi nera

Cosa sta succedendo nella tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? L’amore è già al capolinea? Le voci che corrono

Ha fatto mormorare i fan per mesi la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, arrivata inaspettata e senza nessuna avvisaglia. Anzi, le prime voci di crisi erano state smentite dalla donna che si era affrettata a ribadire l’unione familiare.

Nei mesi a seguire però la verità è venuta a galla, e con lei i panni sporchi di famiglia. Si è parlato di tradimenti da parte di entrambi, di furto di Rolex per mano di lei e di borsette in ostaggio per opera di lui. E poi commenti, verità taciute e falsità diffuse da chi si dice vicino alla coppia finché, alla fine, l’ex Capitano della Roma è uscito allo scoperto con la nuova compagna, Noemi Bocchi.

Compagna che pare stia accanto a lui da molto tempo, ma, si è affrettato a sottolineare lui, non è stato il primo a tradire. In un’intervista al Corriere che tutti ricorderanno ha infatti voluto mettere i puntini sulle i e ha rivelato come stanno davvero le cose.

La verità di Totti

Dapprima Francesco Totti si è preso le sue colpe: “Quando si rompe, si rompe in due: 50 e 50. Avrei dovuto stare di più con lei, da solo. Invece nel week end organizzavo con gli amici. C’era anche Ilary; ma avrei dovuto portarla a cena, dedicarle più attenzioni” poi ammette su Noemi: “Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo“.

Poi l’affondo: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi”. Sia come sia, mentre ad Ilary sono stati attribuiti diversi flirt in seguito, non è stata in realtà mai sorpresa con nessuno. Solo recentemente è venuta lei stessa allo scoperto con il suo nuovo amore Bastian Muller.

Mentre il Pupone fin da subito è apparso in compagnia di Noemi Bocchi ed è andato a vivere con lei. E, riportano alcune riviste di gossip, le ha regalato un anello di circa 300mila euro. Mica poco per un amore appena sbocciato, come afferma lui.

Ma la storia è già finita? Secondo i primi rumors che provengono dall’esperta di gossip Deianira Marzano, pare che alcune segnalazioni asseriscano che tra i due c’è crisi, non si fanno più vedere assieme sui social e in un recente evento è apparso Totti da solo. Qualcuno, come scrive Repubblica, afferma che lui si sarebbe pentito e vorrebbe tornare da Ilary. Cosa molto improbabile, dato che lei è felice accanto al suo Bastian. Solo pettegolezzi?