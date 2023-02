Che Dio ci Aiuti, che finaccia per Suor Angela: finalmente si scopre come esce di scena

Un finale che non ti aspetti per Suor Angela, la protagonista della fiction Che Dio ci aiuti: finalmente si scopre qualche dettaglio

Una delle fiction italiane tra le più seguite è proprio Che Dio ci aiuti che vede come protagonista la famosa Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. La serie televisiva ha avuto il grande successo nel 2011 con la sua prima serie, anche se oggi è giunta alla settima stagione. Le novità come sempre non mancano e finalmente il pubblico potrebbe finalmente capire come la famosa protagonista, Suor Angela, esce finalmente di scena.

In molti conoscono la trama della serie televisiva ma proviamo a raccontarla in poche righe per chi non conoscesse questa fiction, o per chi, non ha ancora guardato tutte le stagioni che ovviamente sono disponibili su RaiPlay. Suor Angela e le sue consorelle gestiscono un convitto in cui ospitano varie ragazze proveniente da scenari molto diversi tra di loro.

A questo si aggiunge un luogo di ritrovo chiamato l’Angolo Divino in cui tutti i personaggi si avvicinano a Suor Angela coinvolgendola nelle loro vicende. A dare il suo contributo all’interpretazione è proprio l’attrice Elena Sofia Ricci che per anni è stata molto legata a questo personaggio tanto da non riuscire più quasi a distaccarsi.

Di recente, però, l’attrice e il suo personaggio hanno dovuto dire addio alla serie che ha accompagnato i telespettatori per ben dodici anni e proprio Elena Sofia Ricci che ha spiegato le motivazioni dell’addio.

Elena Sofia Ricci e l’addio a Suor Angela

L’attrice che ha vestito per tantissimi anni il ruolo di Suor Angela nella fiction Che Dio ci aiuti, come è ben noto al pubblico, è uscita definitivamente di scena. A spiegare qualche dettaglio in più sull’uscita dei personaggi sono gli sceneggiatori che hanno voluto riportare Suor Angela agli inizi, prima di prendere voti stava scontando la sua pena in carcere, in quanto veniva accusata di rapina a mano armata e concorso in omicidio e, su decisione del Vescovo lascerà il Convento degli Angeli Custodi tornando ad operare in un carcere femminile.

Ad approfondire questo sviluppo narrativo è stata proprio Elena Sofia Ricci, che in conferenza stampa ha spiegato: “Viene mandata da dove è arrivata, dal carcere, ad aiutare alcune donne. C’è un episodio girato proprio in prigione, scopriremo questa sua nuova veste“.

L’addio al Convento, però, non è del tutto definitivo. Suor Angela continuerà ad essere la mentore di Azzurra interpretata da Francesca Chillemi.