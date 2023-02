Alessandro Del Piero, dal matrimonio in mille pezzi alla grave malattia: ecco come si è ridotto

Considerato uno dei più grandi calciatori della sua epoca, Alessandro Del Piero oggi è molto cambiato e non è più quello di una volta

Alessandro Del Piero è stato un grande talento calcistico finché ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, nel 2014. Nella sua lunga carriera calcistica è stato tra le altre cose capitano della Juventus per circa 10 anni, cioè dal 2001 al 2012. Suo è anche il primato di reti e di presenze in tutte le competizioni alle quali ha partecipato, che gli è valso anche il nomignolo di Pinturicchio, per le sue movenze.

Tra le tante coppe e riconoscimenti attribuiti, possiamo ricordare 6 scudetti, una Coppa Italia e una Champions League, oltre che 44 Supercoppe Italiane, una Coppa Uefa, una Coppa Intertoto e una Supercoppa Europea. E ovviamente, la Coppa del Mondo in qualità di Capitano degli Azzurri.

Ha avuto anche alcune esperienze all’estero, dal 2012 è passato al Sydney FC in Australia e due anni dopo si trasferisce in India per giocare nella Delhi Dynamos. Quell’anno è stato l’ultimo in cui ha giocato ma una volta ritirato dal campo come calciatore, vi entra nelle vesti di opinionista per Sky Sport ed ESPN.

Cosa fa oggi Alessandro Del Piero

Tutti lo ricordiamo anche per aver prestato il suo volto alla pubblicità di una nota acqua, quella in cui parla con l’uccellino, per intenderci. Per quanto riguarda la sua vita privata è sempre stato molto riservato, ma sappiamo che dal 2005 è sposato con Sonia Amoruso, conosciuta pare in un negozio di scarpe, e che oggi vive a Los Angeles con lei e i tre figli, Tobias nato a ottobre 2007, Dorotea nata a maggio 2009 e infine Sasha, nato a fine dicembre del 2010.

Una volta trasferito a Los Angeles Alessandro Del Piero compie un’altra impresa degna del Pinturicchio che è sempre stato: fonda la prima squadra di calcio mista nella quale giocano sia uomini che donne, la Los Angeles FC 10. Gestisce inoltre 3 scuole calcistiche e, assieme alla star del medical drama americano Grey’s Anatomy, l’affascinante Patrick Dempsey, ha fondato il team automobilistico Dempsey/Del Piero Racing. Ha anche aperto un ristorante, l’N10.

Come detto, molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, l’ex calciatore ha attraversato un momento di crisi con la moglie Sonia che li stava portando al divorzio a causa di “gravi incomprensioni” mai chiarite. Oggi però l’allarme pare rientrato e i due vivono assieme ai figli nel lussuoso quartiere di Bel Air, in una splendida villa.

Nel 2020 Alessandro Del Piero ha fatto preoccupare i fan apparendo sui social in un letto di ospedale. Si è trattata di un’operazione per rimuovere i calcoli renali e dopo aver dichiarato: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male”, per rispondere a chi gli ha fatto notare che pubblicizza un’acqua che dovrebbe depurare, ha ribattuto ironicamente: “Ahimè la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti… peccato”.