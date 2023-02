Kate Middleton in mezzo a medici e macchinari: cosa sta succedendo

Kate Middleton sta vivendo un periodo davvero molto particolare, spesso in mezzo ai medici e ai macchinari: cosa sta accadendo?

Una delle più famose principesse del mondo che ha avuto una enorme notorietà per essere definita una delle donne più belle ed eleganti del mondo è proprio lei, Catherine che tutti conoscono come Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge. La donna è infatti legata a William, l’erede al trono della Royal Family. L’impatto mediatico per Kate è stato incredibile, tanto che molti media l’hanno definita il classico “Kate Middleton effect“. Purtroppo, però, in questo periodo sta vivendo qualcosa di preoccupante per i fan.

La bella Kate è nata e cresciuta a Redding nel Regno Unito insieme ai suoi genitori entrambi ex assistenti di volo. La coppia, successivamente, decide di cambiare vita fondando una società la Party Pieces, che vende per corrispondenza accessori per feste. Dopo essersi diplomata, la donna soggiorna a Firenze per studiare l’italiano e storia dell’arte, fino a proseguire gli studi presso la prestigiosa Università di St. Andrews, dove ha conosciuto il principe William, suo compagno di studi.

L’attenzione sulla presunta frequentazione tra William e Kate ha interessato i media sin dall’inizio, tanto che alcuni editoriali avevano pubblicato delle loro foto. Successivamente, sotto minacce dei legali di Kate le foto furono immediatamente eliminate. L’ufficializzazione pubblica della relazione tra i due avvenne solo nel 2010. Nel 2011 i due convolarono a nozze e il rito venne celebrato dinnanzi la Regina Elisabetta II.

Nonostante l’eleganza e la raffinatezza, la donna è riuscita ad essere vicino a qualcuno della sua famiglia che stava attraversando un momento davvero molto critico della sua vita.

Kate Middleton e i problemi di salute: ecco cosa è accaduto

La classe non è acqua si sa, ma Kate Middleton più volte è riuscita a dimostrare il senso dell’umiltà che la contraddistingue dal resto. Di recente, a rilasciare una intervista che ha lasciato senza parole il pubblico e i fan è stato proprio James Middleton. L’uomo ha spiegato di aver vissuto un momento davvero buio dove, però, ha trovato conforto nelle sue sorelle Pippa e Kate, sottolineando che tra lui e Kate il rapporto è molto speciale e non si è affatto alterato.

James, in una intervista rilasciata d Elle ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale dovuti alla depressione e del rapporto speciale con le sue sorelle che lo hanno aiutato molto in questo periodo molto buio e sofferente.

L’uomo ha scritto: “Le mie sorelle sono venute ad alcune delle mie sessioni di terapia. Sono sempre state lì nei momenti bui ed erano al mio fianco anche nei momenti più difficili. Per questo, sarò per sempre grato“.