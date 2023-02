Cesare Cremonini, la ex fidanzata vuota il sacco: “Ecco cosa mi ha fatto”

Cesare Cremonini e la rivelazione della sua ex fidanzata che lascia tutti senza parole: ecco cosa ha dichiarato

La sua passione innata per la musica lo ha portato ad essere considerato uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano: stiamo parlando proprio di lui, Cesare Cremonini. Il suo successo è associato alla famosa band Lunapop di cui era il frontman e ha fatto ballare il pubblico con il suo brano 50 Special. Oggi è molto maturato artisticamente e s è aggiudicato diversi premi e riconoscimenti ed è stato capace di reinventare il proprio percorso. Purtroppo, però, un annuncio ha lasciato senza parole i fan.

Originario di Bologna, Cesare Cremonini ha sempre avuto la sua forte passione per la musica tanto che, a soli sei anni ha cominciato a studiare pianoforte che con il tempo si è rivelato uno strumento alleato al suo successo e alla sua carriera. A quattordici anni il giovanissimo Cremonini comincia a dare sfogo alla sua creatività scrivendo storie e racconti, sintomo di una grandezza interiore notevole. A quindici anni scrive il suo primo brano dal titolo Vorrei e la band Lunapop che gli garantisce una visibilità davvero incredibile.

Uno dei cantanti che ha rappresentato la chiave del successo è proprio la band dei Queen e il brano Bohemian Rapsody a cui ha sempre ispirato la sua carriera. L’amore per l’artista è stato talmente grande che ha deciso di tatuarsi Freddy Mercury sull’avanbraccio sinistro.

Circa la vita sentimentale, invece, Cesare Cremonini è stato legato sentimentalmente a Martina Maggiore, un studentessa originaria di Rimini che si è trasferita a Bologna. Tra i due ben diciannove anni di differenza che come si suol dire, “Non hanno mai fatto male a nessuno”, fino ad una presunta crisi che si è tramutata successivamente in una interruzione della relazione. Di recente, però, la ragazza ha fatto un annuncio che ha lasciato senza parole i fan.

Cesare Cremonini e la dichiarazione della ex che fa tremare i fan

L’amore è bello fin quando è tutto sereno ma quando qualcosa va storto può causare delle vere e proprie frane mediatiche, soprattutto se si tratta di personaggi famosi come Cesare Cremonini. L’amore tra Martina Maggiore e il cantante Cesare Cremonini e ufficialmente finito e, a giudicare dalle parole dure della giovane, in malo modo.

La ragazza è stata determinata a definire la rottura con il suo ex fidanzato Cesare Cremonini, specificando che oggi come oggi non sa nemmeno dove è finito. Un amore che l’ha ferita molto.

Martina Maggiore ha dichiarato: “Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia. Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto. Vorrei solo non essere più paragonata a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la ex di… Detto questo mi auguro davvero che lui sia felice e con lui anche io”.