Fedez, la tragedia entrata nella sua vita: “un raro tumore…”

La malattia che si è affacciata nella vita di Fedez, un raro tumore scoperto per caso. L’operazione e le conseguenze hanno cambiato la sua vita?

Lo conosciamo come Fedez ma il suo vero nome è Federico Lucia; è uno dei rapper italiani più famosi soprattutto per il suo matrimonio con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La storia tra i due infatti è arrivata inaspettata; molto diversi tra loro, perfettina lei, sempre in ordine e in posa davanti all’obiettivo, pieno di tatuaggi lui.

Nessuno avrebbe immaginato che la storia d’amore durasse davvero e invece con il matrimonio nel 2018 e i due figli Leone, nato quell’anno, e la bellissima Vittoria venuta al mondo nel 2021, hanno messo fine alle chiacchiere, più o meno, dimostrando che è proprio vero che gli opposti spesso si attraggono.

Una vita vissuta sotto le telecamere; attivissimi sui social dove spesso metto in atto vere gag che coinvolgono tutta la famiglia, sono anche protagonisti di una serie televisiva, I Ferragenz, che mostra la loro vita senza filtri. Come senza filtri si è mostrato il cantante quando si è trovato in uno dei momenti più terribili che si possano affrontare.

Fedez e la malattia

Ha colpito tutti l’annuncio della malattia di Fedez. Il ragazzo ha scoperto per caso di avere un tumore al pancreas, che spesso non perdona, e si è sottoposto ad un’operazione durata ben 6 ore per asportare anche parte dell’organo. Il racconto della scoperta è da brividi, e si può solo immaginare cosa si provi a sapere di avere un cancro. Lo ha raccontato diverse volte.

A Vanity Fair ha spiegato: “Faccio un esame generale ogni 6 mesi, mentre mi visitavano è passata di lì, per caso, una dottoressa. Non doveva essere in quello studio, ma sbirciando sul monitor ha visto che c’era qualcosa che non andava al pancreas. Le devo la vita“.

Come sta oggi

Nella sfortuna, è stato però fortunato; dopo l’operazione ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni di salute e ha dichiarato: “Mi ritengo parecchio fortunato. È arrivato l’esame istologico. Il tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs, la fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno o benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire ‘tanto c*lo’… Non ha preso i linfonodi e non avevo micro metastasi, per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Al 90% posso dire che va tutto bene”.

Oggi Fedez può dirsi guarito ma ha delle conseguenze, sia fisiche che psicologiche, come ha spiegato recentemente durante il talk Brutto male addio nel corso di alcuni incontri nell’ambito di Il Tempo della salute di Milano. Ha ammesso: “Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho delle conseguenze. Prevalentemente sono problemi di tipo gastrico, di digestione. […] Si crea una sorta di imperativo a essere migliori. Ma chi lo ha detto che uno per forza deve essere migliore?”