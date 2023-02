Uomini e Donne, il volto del programma ridotta così: lividi in faccia e volto completamente stravolto

L’ex opinionista di Uomini e Donne si è mostrata con il volto pieno di lividi, cosa è successo?

È stata opinionista nel famoso dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, ha partecipato anche ad altri programmi come la prima versione di Temptation Island, all’epoca Vero Amore, dove è avvenuto il suo esordio. Qui viene notata dalla Queen della tv che fa la sua fortuna e le regala la sedia di opinionista.

Nel programma mariano ha anche conosciuto il suo grande amore, uno dei tronisti che gli ha regalato una figlia nel 2010, Ginevra. In seguito ha partecipato a La Talpa, vincendo l’edizione del 2008, ed è stata a lungo ospite fissa nei salotti di Barbara D’Urso finché ha deciso di allontanarsi dal mondo della tv. E dopo essersi legata al nuovo compagno nel 2017, dal 2021 gestisce con lui un ristorante di carne argentina.

Uomini e Donne: ex opinionista piena di lividi

Parliamo di Karina Cascella, che è rimasta nella memoria di tutti i fan dei programmi della De Filippi. Dai modi sempre diretti e sinceri, la donna non ha mai avuto paura di dire la sua. E non lo ha fatto nemmeno questa volta, per spiegare il motivo del suo viso pieno di lividi.

Apparsa sui social piena di cerotti e lividi, la donna ha risposto a chi le ha domandato: “Ma accettarsi per come si è no? E basta con le risposte ‘ma se fa stare meglio perché no’”. A cosa si riferiva il follower? L’ex opinionista si è sottoposta ad un intervento di blefaroplastica, ovvero ha rimodellato gli occhi eliminando il grasso e la pelle in eccesso delle palpebre.

Con i suoi soliti modi la Cascella ha immediatamente spiegato: “No, io non dico che mi fa stare meglio. Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo lo faccio punto e basta! Senza star lì a giustificarmi di un bel niente”.

E ha aggiunto: “Non mi piacciono e mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”.

Tutto legittimo, ma dal momento che ti presti alle domande dei follower dovresti aspettarti quello che è avvenuto. Comunque Karina Cascella era bella anche prima, non aveva nessun bisogno di sottoporsi ad intervento chirurgico, a nostro modesto parere.