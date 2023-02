Uomini e Donne, ex tronista così ha scoperto di essere padre: il video è da lacrime

Una notizia splendida per un ex tronista, la sue reazione alla scoperta della gravidanza della compagna è emozione pura

Buone notizie per un ex protagonista di Uomini e Donne, che non solo nel programma di Maria De Filippi ha effettivamente trovato l’amore con la ragazza scelta tra le corteggiatrici. Ora sta per diventare anche papà, costruendo una famiglia felice con la sua fidanzata, nonostante la giovane età di entrambi.

I due hanno oggi 29 anni lui e 25 lei e stanno assieme dal 2019, anno in cui si sono conosciuti e amati nel programma mariano. In seguito lui è stato concorrente del Grande Fratello Vip, e assieme sono stati protagonisti di un divertente scherzo de Le Iene.

Ma oggi c’è poco da scherzare; i due ragazzi stanno per diventare genitori e oltre ad aver condiviso la splendida notizia con tutti i loro fan attraverso i social, hanno regalato anche il momento più emozionante: la reazione dell’ex tronista alla notizia di stare per diventare padre. Un video emozionante che mostra tutto l’amore della coppia e che ha fatto il pieno dei commenti entusiasti dei numerosi follower.

La reazione dell’ex tronista

Per chi non lo avesse ancora capito stiamo parlando di Andrea Zelletta e la sua Natalia Paragoni. Proprio quest’ultima ha raccontato sui social come ha dato la notizia della gravidanza al suo fidanzato.

Natalia ha spiegato come sono andate le cose: “Partiamo dal presupposto che tutto questo è stato voluto e cercato. Il 18 di novembre mi sono arrivate le mie cose, mi sono finite e ho avuto un po’ di spotting. Dopodiché ho avuto queste perdite e ho iniziato ad avere la pancia più gonfia, mal di stomaco, bruciore, avevo questo fastidio finché la ginecologa mi ha detto che era normale perché avevo tolto l’anello.[…] Ho detto ad Andrea di prendere un test, così dopo potevo prendere qualcosa”.

E continua: “Ho scritto ad Andrea che doveva tornare subito perché non stavo bene e dovevo andare in ospedale e che il test era risultato negativo. Era vero che dovevo andare in ospedale perché avevo questo spotting e bisognava capire che era tutto a posto. Avendo avuto un aborto so cosa volevano dire queste perdite rosse”.

Il video mostra un Andrea Zelletta che apre la porta di casa tutto trafelato e preoccupato, ma quando Natalia gli mostra il test e lui si rende conto dell’esito, la gioia che esprime abbracciandola e baciandola è l’evidente dimostrazione del loro amore.