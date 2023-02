Micol Incorvaia, mentre lava i piatti se lo lascia sfuggire di bocca: “Con Donnamaria ho riscop…”

La dolce Micol Incorvaia fa chiarezza sul suo rapporto con Edoardo Donnamaria e si lascia sfuggire una confidenza

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip la dolce Micol Incorvaia è decisamente cambiata. All’inizio ha dovuto giocare in difesa a causa dei continui attacchi di Antonella Fiordelisi, che l’ha presa di mira sin da subito per i suoi trascorsi con il suo attuale fidanzato, Edoardo Donnamaria.

Dopo averla stuzzicata continuamente con battutine al veleno e insinuazioni senza fondamento, tra le due è scoppiata qualche settimana fa un’accesa discussione in cui la sorella di Clizia ha accusato la salernitana di essere cattiva e di voler sempre ferire gli altri.

Le ha infatti urlato: “Tu avrai fatto anche un bel percorso di crescita, ma sei ben lontana dall’essere una persona matura, dal modo in cui ti rapporti con gli altri e non puoi dire che da quando sei entrata fai queste battute e quindi è lecito che tu le faccia, perché non è così che funziona. Sei scorretta, sei sbagliata nei confronti dell’altro“. Parole dure ma che rispecchiano il pensiero di molti nella Casa.

I rapporti burrascosi

Edoardo Donnamaria in principio ha cercato di minimizzare il rapporto avuto con Micol Incorvaia, consapevole che alla sua fidanzata la cosa non andasse giù. Per questo per un lungo periodo i due si sono tenuti lontani ma negli ultimi tempi tra i due sembra essere tornato il sereno.

Soprattutto nel momento in cui Edoardo ha iniziato a stare male per il rapporto a dir poco burrascoso con la fidanzata, che lo ha portato a stare poco bene anche fisicamente al punto da rimettere diverse volte per la tensione nervosa, preoccupando non poco alcuni coinquilini.

Micol Incorvaia e la confessione su Edoardo Donnamaria

Micol è stata vicina ad Edoardo cercando di consolarlo e ascoltandolo, chiedendogli come stesse e qualche volta asciugando anche le sue lacrime per Antonella, mostrando un grande cuore. Ritrovatasi in cucina con Nicole Murgia che le ha chiesto a chi tenesse di più nella Casa, la risposta è stata sorprendente.

La bionda Incorvaia ha affermato: “Gli Edoardi, Giaele e te. Il resto si vedrà. Vabbè ma fai conto che un Edo ce lo avevo già, però nonostante questo devo dire che qua dentro ho riscoperto il nostro rapporto e non solo. Io temevo che saremmo usciti da qua non in buona per come erano cominciate le cose, per tutta quella situazione che c’è” riferendosi alla fidanzata. Un’amicizia ritrovata, insomma, che chissà non possa continuare anche fuori.