Grande Fratello Vip, ex protagonista (soprannominato comodino) diventa papà: il lieto annuncio

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip sui social dà la lieta notizia assieme alla compagna. Lo chiamavano comodino, ricordate chi è?

Lo chiamavano comodino, per parafrasare la storica pellicola con i grandi Terence Hill e Bud Spencer. Ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020, contendendosi la finale con quello che poi è stato il vincitore, Tommaso Zorzi. E il perché di quel soprannome poco carino lo ha spiegato lui una volta uscito, ospite a Verissimo.

Ha commentato: “Questo nomignolo è nato dal fatto che all’inizio io non mi trovavo a mio agio nella Casa, facevo fatica e mi sentivo un po’ un pesce fuor d’acqua. Trovavo difficile esprimermi, essere me stesso, tirar fuori la mia parte più ironica, etc. Questo perché il Grande Fratello non va sottovalutato e io probabilmente lo avevo preso sottogamba. Ad oggi, però, devo ringraziare quel nomignolo perché è stata la mia chiave di svolta. Mi ha motivato a cambiar marcia e a farmi conoscere per come sono veramente”. In effetti da comodino è poi diventato Croccantino, come lo chiamano i suoi amici, “perché la vita è croccante”.

Da comodino a croccantino

Ricordate di chi parliamo? Del bell’Andrea Zelletta, che entra nella Casa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, e qui viene difeso strenuamente dalla sua fidanzata, conosciuta nel dating show di Maria De Filippi, la splendida Natalia Paragoni.

La ragazza è infatti intervenuta sui social bacchettando i coinquilini del suo amore spiegando: “Se uno non litiga costantemente con qualcuno non vuol dire che sia un ‘comodino’ o che non abbia un pensiero, semplicemente magari non è quel tipo di persona che si mette in mezzo a cose che non lo riguardano[…] È semplicemente una questione di carattere“.

La lieta notizia

L’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni prosegue a gonfie vele, e la voglia di stare assieme e di costruire un futuro non è mai mancata, così come ha confessato l’ex tronista ancora da Silvia Toffanin, dove ha confessato qualche tempo fa: “Per il matrimonio c’è tempo, siamo giovani. Ma allo stesso tempo vorrei sposarmi prima dei trenta per non essere troppo grande. Mi piacerebbe essere un papà giovane“.

E se per il matrimonio c’è tempo, il secondo desiderio del ragazzo si è avverato, sarà un papà giovane. Quest’anno compie 31 anni e la sua amata Natalia ne ha appena compiuti 25, e presto saranno genitori.

L’annuncio è stato dato sui social, dove i ragazzi si sono mostrati ai fan della coppia belli e innamorati e hanno condiviso la notizia: “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5. Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”. Perché in 5? Perché fanno parte della famiglia anche due simpatici cagnolini.