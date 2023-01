Benedetta Rossi, lancia l’ennesimo agghiacciante appello: altra stangata per lei e i fan

Benedetta Rossi sta vivendo un momento di grande difficoltà che non sembra per niente attenuarsi. Infatti, ultimamente ha dovuto affrontare anche questo. È una stangata per lei e per i suoi fan.

Benedetta Rossi ne ha fatta un sacco di strada da quando pubblicava delle videoricette a bassa definizione su Youtube.

Infatti, sembra che sia finita nella classifica delle donne più influenti dello scorso anno.

Nonostante si mostri sempre allegra ai suoi fan, la sua vita è piena di difficoltà da fronteggiare tra lutti, problemi di salute e turbolenze con il compagno.

Ora Benedetta Rossi deve affrontare anche questo. In preda a tanti sentimenti controversi lancia un appello disperato ai suoi fan. Il racconto è agghiacciante. Ecco cosa sta succedendo alla foodblogger.

Benedetta Rossi ha dovuto affrontare anche questo: l’appello è agghiacciante

Benedetta Rossi sta avendo molti problemi nell’ultimo periodo. Dopo il lutto che ha subito, le disgrazie non sono di certo finite. Di recente, un’azienda che vende prodotti dimagranti ha iniziato a usare illegalmente l’immagine della donna per vendere creme e altri intrugli. Questo ha destato molto scalpore sui social network, tanto che la stessa foodblogger ha deciso di intervenire in merito all’accaduto, in modo da fugare ogni dubbio sul suo coinvolgimento in questa brutta faccenda. È molto probabile che la donna deciderà di risolvere la questione anche per vie regali perché si tratta davvero di una cosa disdicevole.

Benedetta Rossi ha comunque deciso di mettere in guardia i propri follower dal rischio di essere truffati. Infatti, ha pubblicato alcune storie Instagram dove dice: “Mi state segnalando che sono ripartiti su Instagram e Facebook annunci di pubblicità ingannevoli che utilizzano la mia immagine per vendere prodotti dimagranti. È una truffa. Lo sapete, ve l’ho ripetuto mille volte. Però ci sono persone che ancora abboccano, quindi vi chiedo, quando vi capita di vederli, segnalate subito il profilo o la pagina come truffa”. Lei non è minimamente coinvolta nella cosa, anzi, ne sta ricavando solamente un danno d’immagine.

Non è la prima volta che accade questa cosa e purtroppo la foodblogger è stata vittima di pesanti insulti sui social network. Infatti, molte persone pensano davvero che la donna sia coinvolta nella faccenda. “Mi dispiace tantissimo perché ancora le persone credono che io possa fare una cosa del genere. Leggendo i commenti sotto i post è pieno di critiche nei miei confronti. Non sono io, non c’entro niente». E rivelando: «In passato ho pianto leggendo tutti gli insulti scritti sotto queste pubblicità. Si spera che almeno la faccenda si risolva per il meglio e al più presto.