Giaele De Donà, eccessivamente magra: scatta la preoccupazione all’interno del Gf Vip | Quanto pesa

Tutti preoccupati per Giaele De Donà che sembra dimagrire a vista d’occhio. Si chiede l’intervento del Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello Vip scatta un nuovo allarme, e questa volta non si tratta del solito topo che da più edizioni fa capolino e sta diventando famoso. Quello che preoccupa ora sia dentro che fuori la Casa è la salute di una dei vipponi, Sofia Giaele De Donà.

La ragazza, già magra di suo, negli ultimi giorni sembra dimagrire a vista d’occhio, appare emaciata, pallida e con il viso stanco e smagrito. E se ne sono accorti sia i suoi coinquilini che i telespettatori che cominciano a farsi delle domande.

Giaele De Donà troppo magra, cosa succede?

Già durante l’ultima diretta Sonia Bruganelli ha accennato alla cosa, ma la questione non è stata affrontata. Qualche giorno fa mentre Giaele De Donà faceva la doccia, alcuni compagni erano nei pressi e tra questi il suo amico Antonino Spinalbese che prima l’ha guardata scuotendo il capo preoccupato e poi le si è rivolto facendo delle considerazioni.

L’ex di Belén Rodriguez le ha detto: “Sai che c’è? Tu non hai più assimilato. Perché tu mangi, ma non assimili. Tra lo stress e l’ansia non riesci ad assimilare. Guardati allo specchio. Lo sai che rispetto a quando sei entrata nella Casa sei un’altra persona? Tu non ti asciughi, perdi il muscolo. Secondo me è solo una questione di stress, io pensavo tu non volessi mangiare, cioè che magari facessi un po’ la schizzinosa. Non assimili, devi stare più tranquilla”.

Insomma per l’hair stylist la ragazza sta dimagrendo per lo stress della reclusione. E quando le chiede quanto pesa tutti restano perplessi, anche il pubblico da casa. Giaele, che è alta quasi un metro e ottanta, sostiene di pesare 64 chili, ma a vederla sembrerebbe molto meno.

Le domande dei telespettatori

Le immagini del corpo quasi scheletrico di Giaele De Donà hanno fatto il giro del web e i commenti sono unanimi. I fan della ragazza, e non solo, iniziano a domandarsi se non stia bene e se se sia il caso di far intervenite un medico. Qualcuno osserva: “Continuo a notare che Giaele è sempre più magra ed ha il viso scavato, le occhiaie ed è spesso stanca. Forse sarebbe meglio fare qualche accertamento, no?”

E qualcun altro dice: “È impressionante quanto sia diventata magra Giaele, sono preoccupato…Giaele deve uscire assolutamente non sta bene evidente troppo magra” oppure “Non simpatizzo troppo per lei, ma ragazzi Giaele è entrata magra ma ora sta diventando patologica secondo me, pelle e ossa. Sono un po’ preoccupata. Non ha un minimo segno di fondoschiena, seno, pancia, cosce…boh. Autori o persone a lei vicine non fanno nulla? “