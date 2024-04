Vuoi fare parte degli 007 italiani? C’è un concorso che fa al caso tuo | Domande entro il 31 maggio

L’occasione della vita sta per arrivare per tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, è arrivata l’occasione per diventare anche tu 007 in Italia.

Un po’ alla James Bond nella vita reale, ma in modo diverso rispetto a quanto possiamo immaginare, però è possibile davvero entrare a far parte dei servizi segreti italiani. Non a caso, è stato indetto un concorso al quale ci si può sottoporre, a seconda delle caratteristiche richieste potrebbe essere la nostra perfetta occasione per entrare nell’intelligence italiana.

Si tratta di un’occasione unica e rara sotto ogni punto di vista, ma che sta diventando realtà perché l’Intelligence è pronta ad aprire le porte a nuove figure professionali, così da avviare una carriera ricca di grandi successi.

Il bando di concorso per gli 007 è diretto a personalità che dovranno occuparsi della salvaguardia della sicurezza nazionale così da garantire una migliore e maggiore tutela degli interessi strategici in campo militare, industriale, scientifico e politico.

Il tempo nella clessidra scorre veloce, perché chi è interessato a provare il concorso ha pochi giorni a disposizione per accedere alle prove.

Concorso 007, ecco quali sono le figure richieste

Secondo quanto reso noto dalla stampa razionale l’Intelligence italiana è alla ricerca di personale qualificato che possa occuparsi dell’intelligenza artificiale, in particolar modo machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect. Al tempo stesso, sia la ricerca di figure professionali che si possono occupare di algoritmica per la cripto analisi e di metodologie di penetration testing e red teaming.

Il secondo gruppo di figure professionali ricercato sono gli esperti in fotopenetrazione di immagini satellitare e coloro che si occupano di minacce WMD, ovvero esperto in armamenti, missilistiche e tecnologie associate come materiali dual use e reti procurement. terzo gruppo di figure richieste sono quelle impegnate nelle scienze comportamentali e attività di profiling, insieme a coloro che si occupano di archiviazione e digitalizzazione documentale.

Cosa fare per essere scelti come 007 con il nuovo concorso

Le figure ricercate dall’Intelligence oltre a rientrare nelle caratteristiche appena designate, devono dimostrare senso di responsabilità e attaccamento alle istituzioni dello Stato, devono dimostrare di essere degni di affidabilità e in grado di mantenere la riservatezza su questioni di interesse nazionale internazionale e non solo. Le esperienze professionali precedenti del candidato rappresentano un fattore molto importante nell’attimo della valutazione, così da capire se effettivamente possa essere degno di nota e introduzione del corpo degli 007.

È possibile presentare la propria candidatura al concorso entro la mezzanotte del 31 maggio 2024, tenendo conto che in un primo momento verrà effettuato una verifica del curriculum del candidato che determineranno la procedura selettiva, per poi procedere con l’idoneità psicofisica e la prova attitudinale. La verifica, che precede l’assunzione, si concentrerà sui requisiti di affidabilità però nullaosta alla sicurezza.