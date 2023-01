Uomini e Donne, tronista lancia il triste appello: “Sto malissimo sono finita anche in ospedale e…”

Brutte notizie per un famoso volto di Uomini e Donne, la tronista in ospedale, sta malissimo e lancia un appello

Un personaggio di Uomini e Donne in questi giorni è in ospedale. Un volto molto noto e amato dal pubblico, una tronista che ha dei problemi di salute che l’hanno portata in ospedale.

La ragazza ha tenuto aggiornati i suoi tantissimi follower che sono preoccupati per le sue condizioni di salute, e le chiedono di continuo come stia e cosa sia successo. Lei ha risposto e cercato di spiegare le sue condizioni, senza sbilanciarsi troppo. Vediamo di chi stiamo parlando.

Tronista di Uomini e Donne in ospedale

Lei è una tronista moto amata per i suoi modi e la sua innegabile bellezza esotica; è stata sul trono da dicembre 2019 e il suo percorso, tra alti e bassi, l’ha vista uscire mano nella mano con il corteggiatore scelto, Sonny Di Meo. Gli affezionati al programma avranno già capito, parliamo della splendida Sara Amira Shaimi, ragazza di origini marocchine che ha appassionato il pubblico qualche anno fa.

Oggi lei e Sonny, dopo alcuni momenti difficili, sembra stiano nuovamente assieme; e di certo lui le è vicino in questo periodo ancora più difficile, in cui la bella Sara non sta bene. Lo abbiamo visto infatti al capezzale del suo lettino in ospedale, mentre veglia la sua bella con un volto sofferente e una vistosa fasciatura sulla testa. Ma cosa è successo all’ex tronista?

Come sta Sara

È stata la stessa Sara Amira Shaimi a condividere con i suoi numerosi follower il suo problema, che l’ha costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Anche se non ha spiegato di cosa si tratta, per rispondere ai commenti di chi ha pensato fosse qualche intervento di chirurgia plastica ha pubblicato una storia in cui ha dichiarato: “Grazie per il vostro affetto invece ai più curiosi dico No intervento estetico. No orecchie, in quanto non credo di aver mai avuto bisogno di rifarle. No capelli, in quanto li ho dovuti anche rasare. Ho fatto un intervento chirurgico per un problema SERIO che avevo. per fortuna nulla di grave e si risolve.”

Non sappiamo ancora di cosa si tratta, la povera Sara ha passato in ospedale proprio il suo compleanno, e siamo tutti in attesa di avere sue notizie per rassicurarci sulle sue condizioni di salute.

Nel frattempo, dopo qualche giorno di assenza dai social che hanno preoccupato ancora di più i suoi fan, è tornata a spiegare: “Come ho detto qualche giorno, fa sto malissimo, niente covid, sono stata anche in ospedale con febbre a 40…ho una bella bronchite, tossisco e basta e non riesco a parlare quindi se non dico niente e sono sparita è solo per motivi di salute! appena sto leggermente meglio faccio delle storie tra oggi e domani”.