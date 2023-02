Amici, il video censurato nel daytime: due concorrenti si lasciano andare alla passione

Passione nella scuola di Amici di Maria De Filippi, due ragazzi beccati in atteggiamenti compromettenti

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi nascono spesso nuovi amori, inevitabile quando si vive 24 ore al giorno assieme condividendo gioie e dolori di questa grande avventura. I ragazzi di quest’anno non sono certo da meno. Cantanti e ballerini sono sempre vicini e regalano ai telespettatori appassionati del talent vere storie d’amore, drammi, lacrime e risate. Tra questi abbiamo visto le avventure di Megan e Gianmarco, Mattia e Maddalena, Piccolo G e Federica, Wax e Claudia.

Recentemente poi la scuola è stata travolta da un vero e proprio scandalo, alcuni ragazzi sono stati sorpresi a compiere “atti gravissimi” e quindi la punizione si è abbattuta su di loro con due eliminazioni, quella di Tommy Dali e di Valeria che è stata mandata in sfida, perdendola. Ed è rientrato uno degli eliminati in precedenza, Cricca.

Un nuovo amore nella scuola di Amici?

Proprio Cricca ha raccontato di essersi lasciato con la sua fidanzata nel periodo in cui è stato fuori dalla scuola dopo l’eliminazione. Ha confidato ai suoi amici il confronto avuto con lei: “Mi dice ‘voglio stare con te’. Poi, la mattina dopo però, mi guarda e mi fa ‘Dobbiamo parlare. Chiariamo questa situazione, perché ti vedo e ti sento distante e freddo’. Quindi niente, quindi poi abbiamo parlato. Lei mi ha detto: ‘E’ cambiato qualcosa? Ti interesso ancora come prima?’ E io non potevo dirle di sì. Anche lei mi ha detto così”.

E continua: “Comunque era da settembre che non ci vedevamo. Ci sentivamo dieci minuti al giorno come voi sentite i vostri genitori i vostri cari. Quindi lì lei mi ha detto ‘mi stavo abituando a vivere da sola. Il tuo arrivo improvviso mi sta scombussolando la vita di nuovo. E quindi voglio che siamo convinti tutti e due’. Io le ho detto ‘allora stoppiamola qui. Non ha senso andare avanti'”.

Storia chiusa quindi, ora Cricca è libero. Libero di avvicinarsi ad un’altra, e l’occhio attento dei telespettatori ha infatti notato la sua vicinanza con una delle compagne, la ballerina Isobel.

In rete nelle ultime ore circola il video che immortala i due in atteggiamenti intimi. Durante il daytime mentre gli altri ragazzi parlano, e poi anche durante la crisi di NDG, sullo sfondo si notano Cricca e Isobel scambiarsi tenerezze sul divano. E il web scoppia di commenti.

Molti sono felici della nuova storia che sembra essere nata nella scuola, e alcuni addirittura sostengono di essersi accorti subito della simpatia tra i due. Sarà vero amore?