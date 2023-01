Amici, è scoppiata la bufera: due allievi cacciati senza passare dal via | Atti gravissimi

Cosa sta succedendo ad Amici? Le anticipazioni parlano di allievi cacciati per fatti gravissimi. La verità

Negli ultimi giorni non si parla di altro che del ciclone che sembra aver colpito Amici di Maria De Filippi. Ovunque si legge di allievi cacciati senza appello, di fatti gravissimi commessi all’interno della Scuola, di professori furiosi. Tante le notizie ma tutte vaghe, nessuna conferma dal profilo ufficiale né una spiegazione.

Come detto si parla di atti gravissimi, ma cosa è accaduto davvero? Per saperlo dovremo aspettare la puntata che andrà in onda domenica 15 gennaio ma le ipotesi sembra siano state confermate. I colpevoli sono stati puniti, colpevoli di qualcosa che sembra sia stato commesso la notte di Capodanno e che la produzione ha appreso solo in seguito.

Ecco perché nella puntata andata in onda l’8 gennaio la situazione che abbiamo visto era ancora calma. La produzione avrebbe visionato i filmati dopo la registrazione, il 6 gennaio, e i provvedimenti sono stati presi nella registrazione dell’11 gennaio. Vediamo cosa è successo. Attenzione spoiler.

Bufera ad Amici, allievi cacciati

Sul profilo Twitter di Amici news, che pare sia stato presente alle registrazioni, si legge: “Nella notte di Capodanno è successo un fatto gravissimo che la produzione non ha potuto mandare in onda. Hanno deciso di prendere un provvedimento disciplinare per Wax, Tommy, NDG, Valeria, Maddalena e Samu mettendoli in sfida immediata. Ecco perché Tommy viene eliminato”.

Su SuperGuidaTv si legge: ” Zerbi ha deciso di eliminare, visti i precedenti, Tommy. Lorella Cuccarini, invece, ha mandato in sfida Valeria”. Che ha perso. Inoltre: “Maria De Filippi ha espressamente detto che i professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda. Arisa ha sottolineato che il capobanda era stato proprio Wax. Quest’ultimo, oltretutto, mentre Arisa parlava, le ha dato le spalle e così la De Filippi ha sottolineato la mancanza di rispetto”. Nelle ultime ore sta circolando anche di cosa sarebbero colpevoli i ragazzi.

Cosa è successo

Le voci che si leggono parlano di un fatto incredibile. Pare che i ragazzi abbiano fatto un intruglio o sniffato della noce moscata, che presa in questo modo ha degli effetti allucinogeni. Teoria che è stata confermata sempre dal già citato Amici News.

Sul profilo si legge: “Mi hanno appena scritto in privato, una fidanzata di un fratello di.. vabbè lasciamo stare.. Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già”. Sarà davvero così?