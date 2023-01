Laura Pausini, la malattia che l’ha distrutta: impossibile cantare | La carriera a rischio

Laura Pausini e la notizia sconvolgente che ha fatto allarmare i suoi fan. I dettagli di questa vicenda sono scioccanti.

Laura Pausini è una delle celebri cantanti italiane, ha fatto della sua carriera un grande successo arrivando ad essere una delle più famose artiste apprezzate anche all’estero. Laura Pausini con La Solitudine ottiene il suo primo successo musicale, da lì inizia la sua popolarità.

Nel 1993 vince il Festival di Sanremo, nella sezione Novità, proprio con quel brano. Dopo il successo di Sanremo e le prime posizioni nelle classifiche musicali italiana, la voce di Laura Pausini conquista il panorama discografico straniero. Dagli esordi la sua vita privata e lavorativa si sono intrecciate. Laura ha avuto solo 2 relazioni importanti. Il suo storico amore fu Alfredo Cerruti junior.

I due si sono conosciuti sull’ambito lavorativo, in quanto lui era il suo manager. La loro relazione durò 10 anni e al momento della rottura la cantante soffrì molto. Subito dopo intraprese una nuova relazione con Gabriele Parisi, sperava di aver trovato l’uomo della sua vita ma dopo due anni si lasciarono. Dopo questa rottura dichiarò di essere diventata una donna molto forte e sicura di sè. Nel 2005 la cantante romagnola inizia la sua relazione con il produttore artistico e chitarrista Paolo Carta. I due mettono al mondo Paola.

La carriera della cantante a rischio

Laura Pausini è stata premiata per la migliore canzone originale 2021. Tramite il film “La vita davanti a sé” con Sophia Loren come protagonista e la regia di Edoardo Ponti, Io sì è stata la canzone che ha ricevuto il nastro d’argento. Sicuramente per lei questo è un periodo importante e pieno di successo, soprattutto dopo aver passato l’ansia di non poter più tornare a lavorare a causa della pandemia.

“Sono davvero molto felice e onorata. Ricevere un premio in Italia per me vale più di qualsiasi cosa, vi ringrazio davvero con tutto il cuore. Questa canzone Io sì mi ha portato tanta fortuna e sono contenta di poter avere tra le mie mani l’Italia e questo premio. Grazie mille!” – Queste le sue parole in merito al premio ricevuto.

Laura Pausini e la sua malattia

La cantante ha mostrato la sua parte più debole, mettendo al corrente tutti i suoi fan di aver passato un momento difficile a causa di una patologia che le ha provocato la perdita della voce. “Questa esperienza mi ha traumatizzata. Sono stati quattro mesi terribili”.

Nel momento in cui Laura perde la voce, ha subito trovato aiuto da parte Pippo Baudo. L’uomo l’ha portata in Austria per farla curare. Un periodo particolare e traumatico per la cantante, la quale oggi per fortuna sta bene ed è in perfette condizioni di salute.