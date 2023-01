Luciana Littizzetto smaschera Alessia Marcuzzi in diretta: ecco l’operazione che ha fatto (che molte donne non farebbero)

Luciana Littizzetto fa una rivelazione molto particolare su Alessia Marcuzzi che riguarda un’operazione subita dalla conduttrice. Ecco cos’è accaduto nella prima puntata di Boomerissima

Dopo un periodo di riposo e riflessione, in seguito alla separazione dal marito, Alessia Marcuzzi è tornata in televisione più carica di prima.

Salutata per il momento la rete privata Mediaset, la conduttrice approda in Rai con il nuovissimo format Boomerissima, in cui si scontrano personaggi appartenenti alla generazione dei millenials contro i boomer. Il programma per il momento si è rivelato interessante e piacevole.

Nel corso della prima puntata nella squadra dei millennials abbiamo trovato: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, Gianmarco Tamberi, Valentina Romani; mentre per quella dei boomer: Claudia Gerini, Sabrina Salerno, Max Giusti, Francesco Facchinetti.

I concorrenti si sono sfidati a suon di balli e canti, concludendo la loro esibizione con dei discorsi per difendere i loro anni.

Luciana Littizzetto parla dell’operazione subita da Alessia Marcuzzi

Luciana Littizzetto è uno spirito indomabile e spesso si lascia sfuggire più di quello che dovrebbe. La comica è conosciuta soprattutto per i suoi modi irriverenti e espliciti, non lesina mai anche sul dire cose scomode. Quello che ha detto di recente, è stato davvero uno spasso. Luciana ha, infatti, deciso di svelare alcuni retroscena simpatici su Alessia Marcuzzi di cui la conduttrice non aveva mai parlato prima. Non si sa se la cosa fosse premeditata o se sia stata improvvisata al momento. Tuttavia, il siparietto è stato davvero molto interessante.

Di fatti, durante la puntata di Boomerissima, la comica torinese stava parlando con Tommaso Zorzi. La donna ha subito ammesso al milionario di seguirlo sui social network in modo assiduo, aggiornandosi costantemente su ciò che gli capita. Alla fine ha esclamato: “Compra casa, vende casa, di continuo. Si fa operare al coso e ora dice è tutto apposto”. Luciana Littizzetto si riferiva alla circoncisione fatta da Tommaso Zorzi lo scorso novembre che ha deciso di condividere con i suoi follower. A quel punto, la comica ha deciso di fare una battuta, lasciandosi sfuggire però l’operazione subita da Alessia Marcuzzi che molte donne non farebbero. Ha infatti detto: “Ma te lo sei fatto ridurre anche tu, come le tette di Alessia?“.

La conduttrice si è molto stupita rispetto all’esclamazione della comica e ha iniziato a ridere a crepapelle. Infatti, non era la prima volta che nel corso della puntata Littizzetto si lasciava andare a imbeccate irriverenti verso Alessia Marcuzzi. La conduttrice è sempre pronta a mettersi in gioco con autoironia e intelligenza. Ha infatti ammesso di aver subito questa operazione qualche tempo fa e poi ha ironizzato: “Sìsì, le ho messe tutte qui ad Elettra“, riferendosi alla cantante presente in studio.