Romina Carrisi, addio a Oggi è un altro giorno: purtroppo i fan hanno avuto una brutta sorpresa

I fan hanno notato l’assenza di Romina Carrisi dal programma Oggi è un altro giorno e si sono preoccupati. Che fine ha fatto la figlia di Al Bano?

L’ultimogenita della nota e amata coppia formata da Al Bano Carrisi e Romina Power è una presenza fissa nel cast del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Qui ha conosciuto anche l’amore nella persona di Stefano Rastelli, regista, con il quale ha una relazione nonostante la notevole differenza di età, lei ha 35 anni e lui 52.

A Verissimo la ragazza ha confessato: “Non pensavo esistessero uomini come Stefano. È buono, è molto buono e mi ascolta, che è una dote molto difficile da trovare negli uomini. Mi ascolta in maniera sincera, poi c’è sempre”.

Nuova vita

La bella Romina Carrisi piano piano si è ritagliata un suo posto nella televisione, nonostante il cognome ingombrante. Ha trovato la sua strada dopo un difficile inizio, come lei stessa ha confessato a Gente. Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi del 2005, l’improvviso successo l’ha travolta facendole passare un periodo buio.

Ha rivelato al settimanale: “Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro”.

Inoltre ha spiegato: “Avere avuto un padre e una madre famosi ha avuto più aspetti positivi che negativi. Avrei potuto scegliere un nome d’arte che non li evocasse, ne avevo già pronto uno. Invece ho voluto essere fedele alle mie origini, che sono poi anche quelle dei miei nonni, di due famiglie completamente diverse tra loro, i Carrisi, legati alla terra di Puglia, e i Power, divi di Hollywood. Io sono entrambe queste cose, Romina Carrisi Power”.

Romina Carrisi addio a Oggi è un altro giorno?

Per fortuna quel brutto momento è passato e Romina Carrisi è diventata una donna e ha trovato il suo equilibrio e il suo posto in tv. Nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno però in molti hanno notato la sua assenza e si sono chiesti se abbia deciso di abbandonare il programma.

In realtà, come si vede dal suo profilo Instagram, la figlia di Al Bano si trova nella lontana e fredda Lituania per seguire i genitori che da quello che mostra sono sul palco per un concerto. Nessun addio quindi.