Alessia Marcuzzi, perché ha mollato Francesco Facchinetti: Il triste retroscena rivelato dall’ex suocero dopo anni | Ecco cosa gli ha fatto

Una storia finita da tempo, quella tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, ma per quale motivo? La verità

Alessia Marcuzzi si è recentemente separata dal marito sposato nel 2014, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, ma la sua storia con Francesco Facchinetti fa ancora parlare, a quanto pare. E a parlarne è proprio l’ex suocero, il leader dei Pooh Roby Facchinetti.

I due ragazzi hanno avuto una relazione intensa dal 2010 al 2012, dalla quale è nata Mia, che si è aggiunta a Tommaso, primogenito della donna avuto nel 2001 dall’ex calciatore Simone Inzaghi. Anche Francesco oggi è legato ad un’altra donna, la moglie Wilma Helena Fassoil, con la quale ha avuto Leone nato nel 2014 e Lavinia Angelica Catherine nata nel 2016.

Dopo tanti anni formano tutti una grande famiglia e Francesco ha commentato qualche tempo fa a Vanity Fair divertito: “È abbastanza comica la cosa, perché nella stessa stanza, ci possiamo essere io, mia moglie, mio padre, la seconda moglie di mio padre, mia mamma, la mia ex fidanzata, il suo attuale compagno e il padre del primo figlio della mia ex fidanzata: tutti d’amore e d’accordo! Sono cose che possono accadere, le persone adulte e mature devono saper mettere da parte i dissapori e le negatività e pensare al bene dei propri figli”.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: la verità

All’epoca della loro storia Alessia Marcuzzi ha 38 anni e Francesco Facchinetti 30, ma l’amore che li lega è grande. Purtroppo non abbastanza, e finisce. A commentare la cosa al momento della rottura è stato il padre di lui, il famoso cantante Roby Facchinetti.

Dichiara al tempo: “Sono preoccupato e addolorato per mio figlio Francesco, ma soprattutto per mia nipote Mia, ha solo un anno e un mese e si ritrova già con i genitori separati. Francesco e Alessia sono persone di buon senso e sono certo che a Mia non mancheranno affetto e amore”. E non sbagliava infatti; a distanza di tanti anni non è raro vedere i due ex innamorati passare le vacanze assieme alle rispettive famiglie, in totale armonia.

I veri motivi della rottura

Ma allora come mai se ancora oggi la Marcuzzi e Facchinetti vanno tanto d’accordo, si sono lasciati? Lo ha rivelato Facchinetti padre, Roby, sulle colonne del magazine DiPiù.

Qui l’uomo ha confessato: “Non me l’aspettavo, sono addolorato. Mi ha detto che non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri. Mi ha spiegato che ci hanno provato e che hanno fatto molti tentativi, ma che non ci sono riusciti. Così hanno pensato che fosse meglio lasciarsi. Fondamentalmente si è esaurito l’amore e a quel punto non sono riusciti a superare le loro differenze”.